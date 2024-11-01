edición general
9 meneos
174 clics
Feijóo y el trampa-ojo del domingo: que los pocos parezcan muchos

Feijóo y el trampa-ojo del domingo: que los pocos parezcan muchos

El otro día alguien me preguntaba por qué Feijóo ha elegido el Templo de Debod para la concentración de este domingo 30 de noviembre contra el Gobierno de Sánchez.

| etiquetas: feijóo , trampa-ojo , domingo , pocos , muchos
7 2 0 K 100 actualidad
2 comentarios
7 2 0 K 100 actualidad
Gry #2 Gry
Para denunciar su deterioro por la dejadez del Ayuntamiento de Madrid. :troll:
meneame.net/story/cubrir-no-cubrir-hacemos-templo-debod-garantizar-pro
2 K 45
jonolulu #1 jonolulu
Feijóo el trampantojo
0 K 12

menéame