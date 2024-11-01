edición general
Feijóo tilda de "lamentable" la situación política actual: "El ruido impide hablar de cualquier cosa"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado este domingo de "lamentable" la situación política actual, algo que admite a él le "avergüenza" como político porque no es la política en la que el líder del PP cree.

victorjba
Acto seguido ha salido Tellado a montar un pollo.
8
Jointhouse_Blues
#1 ¿Montar o meterse? ¿Quizás ambas?
5
#14 tomeu
#1 Aparte del pollo, también le montó un tractor (en el fondo de la imagen )
1
Kasterot
Este hombre bipolar no es. Así que nos toma por gilipollas.
5
Dene
#5 y los resultados electorales le dan la razón, al parecer.
0
Ratoncolorao
Dijo mientras cantaba "me gusta la fruta"
5
#4 Vespas
Hostias, qué poca vergüenza.
5
#11 Suleiman
Y lo dice el, que no para de decir mamarrachadas, día si, día no.... Tócate los cojones.
3
#10 Raskin
Lo dicho antes, se quedó tontito de la merca de Marcial
3
#7 rogerillu
El ruido que generáis vosotros! Que poca vergüenza tienen joder.
2
#12 okeil
De nuevo han votado en contra del interés de los trabajadores por cuenta ajena, esos cuyos votos necesitan para gobernar, si quieren ... Pero es que hay ruido ...
2
Asimismov *
#17 seguramente el responsable sea el ppartido pmas pvotado, que domina el Senado y que no hace oposición como PNV, Bildu, Podemos, Sumar y ERC, sino que have obstrucción a toda España y parte de Catalunya, País Vasco y ... y la propia Canarias, por no añadir Galicia, CyL y CValenciana.
1
#3 daniMate
¿Y por qué no se calla y deja de hacer ruido?
2
#9 Emotivo
No es el ruido, son la cantidad de sandeces que hay que escucharle.
2
Torrezzno
Porqué sera? Todos los grupos políticos llevan años crispando y dividiendo para su beneficio político. Ni uno se salva. El congreso es peor que un estadio lleno de hooligans.
Con la diferencia de que los hooligans son proletarios y estos no.
0
Asimismov *
#2 ¿Todos?
¿Todos los grupos políticos?
¿Ni uno se salva?
Lamento muy mucho discrepar contigo, sin acritud ninguna:
¡Vete a la mierda!
3
Torrezzno
#13 así nos va, tenemos lo que queremos. Si esto es todo lo que le pedimos a nuestros representantes luego tocara llorar.

Todos los debates son de cara a la galería por dos motivos:

1- todas las decisiones se consiguen a puerta cerrada. Para conseguir mayoría se recurre a tratos y artimañas de espaldas al pueblo
2- Se vota en bloque, no se permite violar el mando del partido
3- Se prima el ruido, los fuegos de artificio, el y tú mas y ser trending topic. Debatir de forma sosegada y aportando datos para otro día.

Por eso y otros motivos decido no participar en la farsa. A quien le parezca bien la comida basura ahí tiene donde hartarse
0
ezbirro
#2 Todos son iguales de manual.
1
Torrezzno
#16 lo razono en #_17. Puedes contra argumentar sin problemas
0
#18 Zamarro
Feijoo no habla de otra cosa, porque no quiere, como lo de ser presidente.
0

