Feijóo tilda de "lamentable" la situación política actual: "El ruido impide hablar de cualquier cosa"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado este domingo de "lamentable" la situación política actual, algo que admite a él le "avergüenza" como político porque no es la política en la que el líder del PP cree.
Con la diferencia de que los hooligans son proletarios y estos no.
¿Todos los grupos políticos?
¿Ni uno se salva?
Lamento muy mucho discrepar contigo, sin acritud ninguna:
¡Vete a la mierda!
Todos los debates son de cara a la galería por dos motivos:
1- todas las decisiones se consiguen a puerta cerrada. Para conseguir mayoría se recurre a tratos y artimañas de espaldas al pueblo
2- Se vota en bloque, no se permite violar el mando del partido
3- Se prima el ruido, los fuegos de artificio, el y tú mas y ser trending topic. Debatir de forma sosegada y aportando datos para otro día.
Por eso y otros motivos decido no participar en la farsa. A quien le parezca bien la comida basura ahí tiene donde hartarse