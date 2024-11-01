edición general
Feijóo, sobre si condena el insulto de 'hijo de puta' de una concejal del PP a Sánchez: "Por supuesto"

Los periodistas han preguntado expresamente a Feijóo si condenaba esos insultos al presidente del Gobierno y el líder de los 'populares' ha respondido: "Por supuesto".

MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
"Mentir no es ilegal".
Apotropeo #1 Apotropeo *
¿ Por supuesto que lo condena o por supuesto que es un hijo de puta ?

Con esta gente nunca queda claro. :troll:
javierchiclana #3 javierchiclana *
¿Pero la expulsarán del partido? :shit: las palabras se las lleva el viento. O quizás les guste que nos colemos en un congreso del PP o una misa a insultar al ponente.
#4 concentrado
- ¿Condena que haya llamado HP al presidente del gobierno?
- Por supuesto, HP
#6 okeil
Actúa en consecuencia de lo que dices, o si no te crecerá la nariz frijolito.
EldelaPepi #5 EldelaPepi
- Por supuesto.
- Me puedes tutear.
- Pues por tupuesto.

:->
