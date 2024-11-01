·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8478
clics
El despido de Hacendado
8541
clics
Estos son los 15 españoles que aparecen en la trama de los archivos de Epstein
6410
clics
Antirender convierte idílicos sueños arquitectónicos en imágenes realistas y deprimentes; así ha de ser
5745
clics
Se confirma el colapso del vórtice polar estratosférico
4829
clics
Patatas a lo probe
más votadas
371
El grupo británico Chumbawamba prohíbe a Vox que use su música para "promover su agenda intolerante y llena de odio"
459
El enfado de la presidenta de la comisión de la DANA con Feijóo por hablar de ETA para esquivar las preguntas: "Le llamo al orden"
425
El despido de Hacendado
344
Se confirma el colapso del vórtice polar estratosférico
641
Mazón subió hasta los 66.000 euros el límite de renta para acceder a las VPO de Alicante que ganaron cargos del PP
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
25
clics
Feijóo, sobre si condena el insulto de 'hijo de puta' de una concejal del PP a Sánchez: "Por supuesto"
Los periodistas han preguntado expresamente a Feijóo si condenaba esos insultos al presidente del Gobierno y el líder de los 'populares' ha respondido: "Por supuesto".
|
etiquetas
:
feijóo
,
insulto
,
pedro sánchez
,
hijo de puta
,
condena
7
1
2
K
68
Fakejóo
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
1
2
K
68
Fakejóo
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
MiguelDeUnamano
"Mentir no es ilegal".
8
K
100
#1
Apotropeo
*
¿ Por supuesto que lo condena o por supuesto que es un hijo de puta ?
Con esta gente nunca queda claro.
7
K
85
#3
javierchiclana
*
¿Pero la expulsarán del partido?
las palabras se las lleva el viento. O quizás les guste que nos colemos en un congreso del PP o una misa a insultar al ponente.
1
K
32
#4
concentrado
- ¿Condena que haya llamado HP al presidente del gobierno?
- Por supuesto, HP
0
K
20
#6
okeil
Actúa en consecuencia de lo que dices, o si no te crecerá la nariz frijolito.
0
K
11
#5
EldelaPepi
- Por supuesto.
- Me puedes tutear.
- Pues por tupuesto.
0
K
9
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Con esta gente nunca queda claro.
- Por supuesto, HP
- Me puedes tutear.
- Pues por tupuesto.