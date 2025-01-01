Feijóo y Rueda ante el fuego: decisiones tardías, maniobras de relato y un patrón mediático que se repite

1) Galicia bajo la gestión criminal incendiaria desde su Presidencia dirigida por #GaliciaRueda
: órdenes contradictorias y recursos parados 2) Castilla y León y Extremadura: la tardanza y las incoherencias 3) El “otro” relato: “el Gobierno llega tarde” 4) Valencia como síntoma: desmantelar capacidades y culpar a terceros 5) Las cifras del desastre: Galicia y España ardiendo 6) El caso Feijóo-Cárdenas y la piscina: símbolo de disonancia 7) El modus operandi comunicativo: de la Xunta al PP nacional
Pero le echo la culpa a los otros y hasta la siguiente.
Multitud de municipios de Galicia se manifiestan este jueves para reprochar contra la gestión del Ejecutivo de Rueda con los incendios que han devastado la autonomía
Mentirosos,cínicos,inutiles...hoy nos sobran motivos para llenar las calles.