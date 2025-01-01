edición general
23 meneos
32 clics
Feijóo y Rueda ante el fuego: decisiones tardías, maniobras de relato y un patrón mediático que se repite

Feijóo y Rueda ante el fuego: decisiones tardías, maniobras de relato y un patrón mediático que se repite

1) Galicia bajo la gestión criminal incendiaria desde su Presidencia dirigida por #GaliciaRueda: órdenes contradictorias y recursos parados 2) Castilla y León y Extremadura: la tardanza y las incoherencias 3) El “otro” relato: “el Gobierno llega tarde” 4) Valencia como síntoma: desmantelar capacidades y culpar a terceros 5) Las cifras del desastre: Galicia y España ardiendo 6) El caso Feijóo-Cárdenas y la piscina: símbolo de disonancia 7) El modus operandi comunicativo: de la Xunta al PP nacional

| etiquetas: feijóo , rueda , fuego , decisiones tardías
19 4 0 K 367 cultura
4 comentarios
19 4 0 K 367 cultura
lobotomico2 #2 lobotomico2 *
Un pais tercermundista, con gente muriendo por la inutilidad de los gobiernos de turno

Pero le echo la culpa a los otros y hasta la siguiente.
1 K 20
OCLuis #3 OCLuis
#2 Si lo hace porque le funciona... lo de echar la culpa a otros, digo. :wall:
0 K 13
#1 laruladelnorte
Convocan manifestaciones en toda Galicia este jueves contra la política forestal del PP de Rueda: "Cambios ya"
Multitud de municipios de Galicia se manifiestan este jueves para reprochar contra la gestión del Ejecutivo de Rueda con los incendios que han devastado la autonomía

Mentirosos,cínicos,inutiles...hoy nos sobran motivos para llenar las calles. >:-(
1 K 13
sat #4 sat
A ver si los que votan a esta gentuza se entera de que son unos ineptos qué sólo están en política para robar. Lástima que tenga que ser a base de catástrofes.
0 K 11

menéame