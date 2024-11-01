·
9
meneos
11
clics
Feijóo reclama "una política exterior seria" y acusa al Gobierno de "conchabar con la dictadura" de Venezuela
Feijóo, ha asegurado que España necesita "una política exterior seria", empezando por "defender la democracia" en lugar de "conchabar con la dictadura" venezolana
|
etiquetas:
:
feijóo
,
venezuela
,
dictadura
8
1
0
K
92
politica
26 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
HeilHynkel
¿qué rebuzna el genocida sionazi este?
12
K
148
#15
Furiano.46
#1
es un: hacedme casito!
2
K
33
#20
obmultimedia
#1
Ya salió la palabra "Venezuela", chupito!
2
K
34
#3
MiguelDeUnamano
Han girado la ruleta y hoy ha salido "Venezuela".
5
K
62
#16
pitercio
Frijol es un chiste. Intenta hablar como si fuera un tipo normal pero es un payaso que da pena y vergüenza sacar al escenario. Lo mueven ahí porque no tienen otro muñeco que les haga el servicio. Están engordando al Monilla pero el pavo no escapa de la ola de ambición corrupta que es su modelo de negocio. Política sería, anda ya pelele, toma una tiza y vete a pintar, pero no te la esnifes.
4
K
40
#4
mariKarmo
*
Pues ya tenemos la gilipollez del PP del día. Gracias.
Venga Feijóo, ya puedes ir a dormir. Mañana más.
3
K
33
#18
fareway
#4
Ojo, lo ha dicho sin reírse!!!
0
K
12
#6
Dene
Le está faltando Korea y ETA para el combinado del verano....
y ahora que lo pienso, no ha rebuznado nada sobre Gibraltar este año....
3
K
30
#2
smilo
Cada dia una estupidez nueva, hasta la polla de frijolito y sus 40 secuaces
2
K
25
#11
omega7767
Venezuela!!!!
1
K
23
#24
Antipalancas21
Cada día que pasa ese hombre esta mas pasado de vueltas, cada vez que abre su bocaza es para decir alguna tontería o exabrupto, cosa en la cual parece que basa su vida y política llena de lagunas.
1
K
21
#17
reithor
Que dice el trasnochado este, no sabe ni que ya existe el registro de pirómanos que propone, como para pedir algo fuera de nuestras fronteras. Si no sabe idiomas siquiera
1
K
15
#26
Imag0
Los mejores éxitos del PP, volvemos al 2015
0
K
14
#23
Asmode0
#22
a ver, por supuesto que sí, te doy la razón. Yo solo comentaba la curiosidad de este usuario resucitado, que me ha llamado mucho la atención.
0
K
12
#5
Asmode0
*
#0
una cuenta prácticamente inactiva que de repente vuelve a la vida. Apenas un par de noticias enviadas y unos pocos comentarios, uno de los últimos data de 2016, y de repente vuelve a la vida enviando noticias a todo trapo.
Curioso.
0
K
12
#19
lameth
#5
Lo mejor es lo otro, poner mil veces el mismo gilicomentario en cualquier noticia, sin ningún tipo de fundamento, donde va a parar.
0
K
10
#21
Asmode0
#19
estás diciendo que esta cuenta es un clon del NPC?
0
K
12
#22
lameth
#21
Lo que te digo es que prefiero mil veces esto a los cansinos de:
Y Zp y Venezuela.
Los Zazzis de Menéame.
El fascista y criminal Putin.
Gente más pesada cojones.
0
K
10
#9
Sr.No
Ya se pasó la novedad de los incendios y toca volver a las tonterías habituales.
0
K
10
#25
oceanon3d
Dios nos libre a los españoles si esta banda alcanza el poder ... este PP de ahora es todavía mas inútil y peligroso que los anteriores.
1
K
9
#7
aupaatu
*
Es lo que tiene alternar con con el mundo VIP Venezolano, en los lugares más selectos de la capital de Reino Borbónico.
0
K
7
#8
Sandilo
*
Todos hemos visto a Maduro hablando con su amigo Zapatero y está clara la influencia de ZP en el gobierno de Sánchez.
Veremos a ver si la DEA cuando termine con Maduro no va a por Zapatero que por más apagón informativo que se haga en MNM ZP debe de estar acojonado con la caída de Maduro.
5
K
-33
#10
Tito_Keith
#8
la droga es mala
3
K
32
#12
Asimismov
#8
#10
¡No, hombre!
Está haciendo méritos en mnm para sustituir al instructor Peinado que se va a jubilar pronto.
0
K
12
#13
Deviance
#10
Y la que le venden a este es muy dañina. Le da el palo el camello.
2
K
37
#14
Sandilo
*
#10
Puede ser que justo eso le pregunte la DEA a Maduro y a su amigo ZP.
0
K
5
Ver toda la conversación (
26
comentarios)
