Feijóo publica la vuelta al trabajo del PP: "Se nota que las vacaciones están sobrevaloradas, vaya bronceado"  

Después de pasarse todo el verano criticando las vacaciones de Pedro Sánchez, la estampa de los miembros del PP que acudieron al comité de dirección del curso político no pasó desapercibida. Y es que todos los asistentes lucieron un moreno playero que deja el bronceado en spray de Donald Trump a la altura del betún. No es que se critique que los miembros del PP se vayan de vacaciones y disfruten, pero es cuanto menos gracioso que aparezcan de esta guisa después del verano que han dado.

NATOstrófico #1 NATOstrófico
Manipuladores. Ese color lo ha cogido trabajando en la extinción de incendios en Galicia
camvalf #2 camvalf
Es que para ellos lo que tú llamas vacaciones es la rutina diaria.
tetepepe #4 tetepepe
¿Vuelta al traqué?... xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD
karakol #6 karakol
Chúpate esa, Zaplana.
Milmariposas #3 Milmariposas
A mí me encantaría presenciar (y grabar) una de esas reuniones de "trabajo" en las que se dicen vacuidades, naderías, obviedades, lamidas de ojetes y todo por el estilo. Porque entre todos ellos no juntan ni diez neuronas y porque siempre se han caracterizado por hacer de la nada un arte.

Llámame curiosa... :roll:
#5 pirat
La cena de los idiotas
