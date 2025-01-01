Feijóo publica la vuelta al trabajo del PP: "Se nota que las vacaciones están sobrevaloradas, vaya bronceado"  

Después de pasarse todo el verano criticando las vacaciones de Pedro Sánchez, la estampa de los miembros del PP que acudieron al comité de dirección del curso político no pasó desapercibida. Y es que todos los asistentes lucieron un moreno playero que deja el bronceado en spray de Donald Trump a la altura del betún. No es que se critique que los miembros del PP se vayan de vacaciones y disfruten, pero es cuanto menos gracioso que aparezcan de esta guisa después del verano que han dado.