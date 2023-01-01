Feijóo plantea crear un “registro de pirómanos” y el uso de “pulseras telemáticas” a los condenados

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este lunes una “respuesta integral con 50 medidas para las zonas afectadas” por la ola de incendios que ha afectado durante todo el mes de agosto a Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía. La primera de ellas, “atajar radicalmente los incendios que se producen voluntaria e intencionadamente” con la implantación de un “registro nacional de pirómanos en el que formen parte todas las personas condenadas mediante sentencia firma por haber provocado un incendio”