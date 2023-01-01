edición general
Feijóo plantea crear un “registro de pirómanos” y el uso de “pulseras telemáticas” a los condenados

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este lunes una “respuesta integral con 50 medidas para las zonas afectadas” por la ola de incendios que ha afectado durante todo el mes de agosto a Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía. La primera de ellas, “atajar radicalmente los incendios que se producen voluntaria e intencionadamente” con la implantación de un “registro nacional de pirómanos en el que formen parte todas las personas condenadas mediante sentencia firma por haber provocado un incendio”

fareway #6 fareway
Pide primero un registro de Presidentes autonómicos que se quitan de en medio cuando vienen las desgracias.
Cometeunzullo #3 Cometeunzullo
La feijoada del día.
#7 Hombre_de_Estado
Lo suyo sería la hoguera, pero los políticos de hoy son todos unos wokes de esos...
#1 candonga1
Cuántos volquetes de pulseras pedirá para sus escuderos de partido?

#5 tednsi *
#1 Yo pido lo mismo para los corruptos. Los congresos del PP iban a ser graciosos, todos con sus pulseras. Y el registro de corruptos con un buen disco duro.
Khadgar #12 Khadgar
#5 Conociéndolos lo convertirían en motivo de orgullo, un símbolo de opresión perpetrado por Perro Sanxe. Y sus votantes, bailando bajo la lluvia dorada. :roll:
Asimismov #8 Asimismov
Deberíamos poner geolocalizadores a Mazón, Mañueco, Bonilla, Ayuso, ... para saber dónde están cuando hacen falta.
Parafraseando a Óscar Puente: "las desgracias nunca les pillan trabajando".
#14 tierramar *
#8 Ayuso si estaba trabajando en Miami: haciendo campaña política para atraer inmigrantes latinos que le van a votar: su lema es convertir Madrid en la Miami europea
#9 tierramar *
Ya estamos echando balones fuera; como en todo: ejemplo, culpan a la izquierda de la inmigración descontrolada, y es el PP el que está en campaña constante en America para atraer votantes latinos; que votan derecha.
Resulta que la mayoría de inmigrantes nacionalizados son hispanos los que el PP.VOX atraen y traen
Noticia del 2023, previo a las elecciones del 2023:
Mas un millón y medio de latinoamericanos residen en España, según datos del Instituto Nacional de Estadística, y hay…   » ver todo el comentario
#13 tierramar *
A los que hay que juzgar y espero que se haga, es a los irresponsables políticos que no asumieron su responsabilidad: www.xornalgalicia.com/actualidad/incendios/la-fiscalia-atribuye-los-in La justicia ha comenzado a indagar en las posibles responsabilidades políticas y penales que hay detrás de la ola de incendios que calcina España. La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo ha iniciado una investigación para…   » ver todo el comentario
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
No deberían ir a la cárcel?
Gry #10 Gry *
#4 Queda prácticamente a voluntad del juez según la intencionalidad y daños que provocase. No puedes meter en el mismo saco a los pirómanos reincidentes que a los que tengan un accidente.

www.ondacero.es/noticias/sociedad/cual-condena-que-enfrenta-piromano-c
Inutil #2 Inutil
Seguramente, ya existirá hace años...
ur_quan_master #11 ur_quan_master *
#2 ¿ Para qué se a va molestar en mirar el estado actual de las leyes y la jurisprudencia antes de soltar la chorrada del día si a sus votontos les va a dar igual?
