Feijóo mentiroso contumaz

Feijoó es un hijo del PP y de AP. No es ningún reformador, es mentiroso, falaz y reaccionario. Núñez Feijoó es un mentiroso permanente. Disimula la opacidad de las verdaderas políticas que su Partido pretende impulsar recurriendo a dos formas constantes en su discurso: el insulto permanente y la mentira y una permanente banalidad en su discurso. El recuso al insulto es una constante que además es perniciosa porque provoca en el interlocutor caer en la misma provocación. Como el viejo refrán de “cree el ladrón que todos son de su condición”.....

comentarios
#1 trasparente
Y lerdo, les falta poner lo lerdo que es. Es importante, los tontos a veces hacen más daño que los malos, y Feijoo tiene las 2 cosas.
Olepoint #2 Olepoint
Un timador/ladrón nunca viene a contarte la verdad, es obvio.
