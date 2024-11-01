edición general
Feijóo dice que Sánchez "nunca fue un líder internacional" y Óscar Puente le recuerda su talento para los idiomas

Habría que ver el perfil internacional del que no es presidente porque no quiere con sus Bruce Sprinter y sus The Chieftains. "It's very difficult todo esto" que diría su predecesor Mariano Rajoy.

#2 Suleiman
Tiene cojones que lo diga Frijolito, que no habla bien ni el español.
PasaPollo #4 PasaPollo
#2 Pues tendrías que haberlo oído pelearse con el gallego.
#3 yukatan
Vamos a estar a la cabeza de Europa otra vez xD. Frijool el que no habla con nadie porque no quiere, arrastrando a un traductor a todas partes en modo ridículo.
pingON #1 pingON
a frijol no le importan los idiomas, siguen pensando que somos un Himperio
angelitoMagno #5 angelitoMagno
Pedro Sánchez es el líder mundial de la socialdemocracia.

Literal:
 media
