Feijóo dice que envió a la jueza de la dana lo que le pidió y que le mandará sus mensajes a Mazón si se los reclama

"Es curioso que se me pida que dé una cosa que no me han solicitado. Por supuesto que si la jueza me lo solicita, pues no tendré ningún problema en dárselo", ha declarado Feijóo, después de que los socialistas valencianos exijan a Feijóo que enseñe las conversaciones íntegras que intercambió con Mazón. El jefe de la oposición ha recalcado que él no ha borrado los mensajes ni ha cambiado de móvil, aludiendo así al caso que afectó al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. "Yo le he dado todos los mensajes. Yo no soy Sánchez...

2 comentarios
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
Cara dura y impresentable, como Feijoó pocos hay.
