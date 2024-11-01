edición general
Feijóo da un paso más y asegura que Israel está cometiendo un genoci

En las últimas horas, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha endurecido su discurso contra Netanyahu en diferentes declaraciones. Este mediodía, el líder de la oposición ha asegurado que Israel está cometiendo un genoci. «Y hasta aquí puedo leer», ha dicho el político gallego.

etiquetas: feijóo , pp. corrupción , israel , gaza , genocidio
Thornton #1 Thornton
«Y hasta aquí puedo leer», ha dicho el político gallego.

Y sus votantes han perdido... ¡Un apartamento en Torrevieja, Alicante!
skaworld #2 skaworld
#1 Muchos no lo tienen todavia claro y han comprado una consonante
Thornton #4 Thornton
#2 xD xD xD xD

Y seguro que han comprado la W

xD xD xD xD
#9 Albarkas
#1 Otro que ya le ha dado la vuelta al jamón :troll:
MoñecoTeDrapo #6 MoñecoTeDrapo
Este es bueno. Vuelve el nivel a EMT después de venir últimamente flojeando xD :take: :popcorn:
#3 XXguiriXX
Un país, no diré nombres, pero empieza con I de Israel, está cometiendo un g. No digo genocidio porque me hacen explotar el móvil.
Sandilo #5 Sandilo *
El por qué para la izquierda Gaza es más importante que España se ha visto hoy bien claro en el Congreso:

- Feijóo: Señor Sánchez, puede explicar por qué su hermano residía en Moncloa mientras constaba en los juzgados que residía en Portugal incluso tributaba allí?

- Sánchez: Señor Feijóo, repita conmigo. El pueblo palestino está sufriendo un genocidio.


Nada más que añadir.
Thornton #7 Thornton *
#5 Sánchez: Señor Feijóo, repita conmigo. El pueblo palestino está sufriendo un genocidio

Y casi lo consigue xD xD xD

Poco a poco, como dice el artículo, seguro que el lunes ya lo dice completo. A cada uno hay que pedirle que progrese de acuerdo a sus capacidades. :-D
mente_en_desarrollo #8 mente_en_desarrollo *
#5 ¿Fuente?

¿O es un bulo?

No hace falta que contestes, todos lo sabemos, hasta tú.
