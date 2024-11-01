Feijóo da un paso más y asegura que Israel está cometiendo un genoci

En las últimas horas, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha endurecido su discurso contra Netanyahu en diferentes declaraciones. Este mediodía, el líder de la oposición ha asegurado que Israel está cometiendo un genoci. «Y hasta aquí puedo leer», ha dicho el político gallego.
| etiquetas: feijóo , pp. corrupción , israel , gaza , genocidio
Y sus votantes han perdido... ¡Un apartamento en Torrevieja, Alicante!
Y seguro que han comprado la W
- Feijóo: Señor Sánchez, puede explicar por qué su hermano residía en Moncloa mientras constaba en los juzgados que residía en Portugal incluso tributaba allí?
- Sánchez: Señor Feijóo, repita conmigo. El pueblo palestino está sufriendo un genocidio.
Nada más que añadir.
Y casi lo consigue
Poco a poco, como dice el artículo, seguro que el lunes ya lo dice completo. A cada uno hay que pedirle que progrese de acuerdo a sus capacidades.
¿O es un bulo?
No hace falta que contestes, todos lo sabemos, hasta tú.