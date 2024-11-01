Feijóo: "¿Cuántos gobiernos democráticos soportarían tener en el banquillo a un familiar directo?"

El líder del PP critica al Gobierno por acogerse a la “teoría de la conspiración” y les pide “que se busquen otra cortina de humo” porque “la persecución judicial ya no cuela” y apunta: “Si un diputado tiene a su mujer en un juzgado, hay que pedirle el acta, sea del partido que sea”
| etiquetas: feijoo , pp
Otra cosa es que a los del bando amigo se les perdone robar dinero ¿Por qué la alternativa es peor?
Voy a empezar a contar por horas, porque por días nunca avanza el contador.
Osea que entre imputados y condenados son seis.
Que claro... seis no son doce... a día de hoy, esperando sentencias de Gürtel, Púnica y Kitchen.
Mónica Oltra fue imputada y después se archivó el caso. ¿La contamos como delincuente?
Corruptos demostrados en el gobierno de Aznar hubo tres. Que oye, ya es bastante.