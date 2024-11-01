edición general
Feijóo: "¿Cuántos gobiernos democráticos soportarían tener en el banquillo a un familiar directo?"

El líder del PP critica al Gobierno por acogerse a la “teoría de la conspiración” y les pide “que se busquen otra cortina de humo” porque “la persecución judicial ya no cuela” y apunta: “Si un diputado tiene a su mujer en un juzgado, hay que pedirle el acta, sea del partido que sea”

Comentarios destacados:      
#1 IsraelEstadoGenocida
Que conteste Ayuso, por favor.

#10 ur_quan_master
#1 ayuso lo tiene todo sin firmar, como buena mafiosa xD

#18 IsraelEstadoGenocida
#10 Encima viviendo en pecado... sacrilegio!

#13 JuanCarVen
#1 O Moreno Bonilla por su hermana, que pasó por una situación similar al hermano de Sánchez y no se hizo nada.

#16 IsraelEstadoGenocida
#13 Cierto, no me acordaba. Fue la del WordArt, ¿no?

#2 txillo
De hecho, hay Gobiernos democráticos que han sido encarcelados siendo inocentes, véase Lula da Silva por poner un ejemplo, por culpa de los golpistas. Aquí en España llevamos ese camino.

#24 Sandman
#2 Mi caso favorito creo que siempre será el de Antonio Costa, presidente de Portugal, que dimitió tras ser investigado en un caso de corrupción... y luego resultó que era otro Antonio Costa distinto y que todo el caso se sustentó en acusaciones vagas y sin prueba alguna.

#25 thoro
#2 El problema de Pedro Sánchez es que huele a RANCIO y las causas judiciales pintan a ser ciertas.
Otra cosa es que a los del bando amigo se les perdone robar dinero ¿Por qué la alternativa es peor?

#6 Grahml
Aquí cerebro de Feijoo funcionando  media

#7 OCLuis
Para esto le sirve la justicia al PP en este país: para darle munición para atacar a sus adversarios políticos. Y los suyos solo escuchan los tiros y allá que van, sin importarles nada, ni siquiera la verdad de los hechos ni las formas del juez.

#4 sliana
en eeuu o uk, una foto con un narcotraficante acaba con tus pretensiones politicas de golpe

#3 xaxipiruli
Me preocupa más lo de que no se lleve al banquillo a los familiares directos aunque el lucro y la malversación sean descarados.

#11 angelitoMagno
0 días desde la última vez que Feijoo demostró que es tontísimo.

Voy a empezar a contar por horas, porque por días nunca avanza el contador.

#8 Apotropeo
Prefiero que esté en el banquillo un familiar y no todos los ministros, como le pasó a cierto presidente con bigote; y no, no es el de Venezuela

#9 angelitoMagno
#8 ¿Otra vez el bulo de que todos los ministros de Aznar fueron imputados por corrupción? Leñe, que ya estamos a 2025.

#14 Chinchorro
#9 No hombre, no. Solo tres.

:troll:

#15 angelitoMagno
#14 Bueno, tres no son 12. No cuesta nada ser exactos. Si queremos echarle en cara a la ultraderecha que se crean todos los bulos del mundo, que menos que ser exactos nosotros.

#20 Chinchorro
#15 No, no te equivoces. Tres están "solo" imputados. Otros tres han sido imputados y condenados, cumpliendo cárcel.
Osea que entre imputados y condenados son seis.

Que claro... seis no son doce... a día de hoy, esperando sentencias de Gürtel, Púnica y Kitchen.

:troll:

#26 angelitoMagno
#22 #20 Yo al que le imputan y no le condenan no le cuento como corrupto.
Mónica Oltra fue imputada y después se archivó el caso. ¿La contamos como delincuente?

Corruptos demostrados en el gobierno de Aznar hubo tres. Que oye, ya es bastante.

#27 JuanCarVen
#26 Y parece que habrá un cuarto, salvo irregularidad judicial. Ya a la justicia le exijo un trato igualitario, pero tiene una insana costumbre, andar tuerta del ojo derecho.

#22 JuanCarVen
#9 3 condenados y 3 imputados, Montoro ha vuelto a lo grande. Y estos pretenden ser un faro contra la corrupción.

#17 camvalf
¿Y ser un partido condenado por robar a todos los españoles?

#19 Suleiman
Curioso que sus comentarios estén sincronizados con ciertos jueces y que sean en el momento exacto, dudo mucho que se hayan puesto de acuerdo....:troll:

#5 Jodere
Y el y su mujer con los apaños de las casas y enchufes a su hermana.

#28 Rogue
Con calzador de juez corrupto o sin calzador?

#12 meneame_la_lefa
La izquierda justificando la corrupción cuando son los suyos. No importa las veces que leas esto.

#21 camvalf
#12 no proyectes tu vicios a los demás por favor...

#23 meneame_la_lefa
#21 Ponme el comentario mío donde justifique la corrupción


