Feijóo congela la vía Catalá y Pérez Llorca se posiciona: “Mientras haya elecciones, todo el mundo quieto”

Sectores del PP dudan de la opción Catalá y esperan que se concrete el congreso del PPCV después del ciclo electoral. González Pons y Macarena Montesinos, claves en la gestora. La operación Valencia no es sencilla. No lo fue antes, cuando el PP se enfrentaba al relevo de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat, ni tampoco es fácil ahora, cuando el partido debe prepararse para las elecciones autonómicas de 2027 en una Comunidad golpeada por la DANA.

Supercinexin
¿Preocupados en el PP por las elecciones de Valencia 2027? ¿En serio? Pero por qué, si van a ganar. Va a ser un plebiscito contra El Perro y van a ir todos los fachas de la Comunitat en fila india a fichar.
