Feijóo apuesta por prohibir el burka y el niqab en espacios públicos pero no el velo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que su partido apuesta por "prohibir" en espacios públicos el burka y el niqab --que solo deja ver los ojos-- pero ha rechazado que eso deba ocurrir con el velo que usan las mujeres musulmanas para cubrirse la cabeza y el cuello (conocido como hiyab). "Toda aquella vestimenta que atente contra la dignidad de la mujer o contra la seguridad en espacios públicos debe de ser prohibida en nuestro país", ha declarado Feijóo, que considera que eso sucede con el burka y el niqab.
| etiquetas: feijóo , burka , niqab , prohibición
Añadiría que, a la mayoría, nos importa una mierda si una monja come jamón o te come el nabo.
Y no te suelen pedir que te quites las orejeras para identificarte
En cualquier caso, no quiero que nadie me vaya restregando que es de tal o cual religión (o de tal o cual equipo de fútbol). ¡No me interesa! Si te sientes estúpidamente orgulloso de ello, te lo tragas y me dejas en paz.
Acabemos con TODAS las religiones como debe hacerse: educando.
No debería haber tanto remilgo a prohibir preceptos o costumbres religiosas siempre que estás atenten contra los derechos de las personas. Mirando a casa yo prohibiría el celibato obligatorio y la exclusión de la mujer del sacerdocio en la iglesia católica.
Como digo, creo que la única solución es educar.
Eso si, si se prohíbe, que se prohíba también el velo de las monjas.
Offtopic: muchos preceptos de órdenes religiosas también habría que revisar.
Pero prohibir formas de vestir no creo que sea la solución.
Vale. Ahora, ¿qué hacemos con las mascarillas y bragas? Entiendo los motivos, pero sería arbitrario prohibir unas prendas "por motivos de seguirdad" y permitir otras.
El velo, pues es otra cosa muy diferente.
Pero el problema no es el llevar burka o niqab por la imposición de sea quién sea implantó esa cultura.
El problema es la "cultura" en sí misma.
Si queremos imponer en las sociedades una cultura específica, dejémonos de hipocresías.
Si permitimos, por ejemplo, religiones, que precisamente son el germen de esas "tradiciones", comportamientos y sometimientos en general, inducidos por una deidad que, en la realidad, sabemos que es todo cuento, prohibamos… » ver todo el comentario
www.tiktok.com/@voguespain/video/7527199506979376406?lang=es