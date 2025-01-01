Feijóo apuesta por prohibir el burka y el niqab en espacios públicos pero no el velo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que su partido apuesta por "prohibir" en espacios públicos el burka y el niqab --que solo deja ver los ojos-- pero ha rechazado que eso deba ocurrir con el velo que usan las mujeres musulmanas para cubrirse la cabeza y el cuello (conocido como hiyab). "Toda aquella vestimenta que atente contra la dignidad de la mujer o contra la seguridad en espacios públicos debe de ser prohibida en nuestro país", ha declarado Feijóo, que considera que eso sucede con el burka y el niqab.