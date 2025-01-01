edición general
Feijóo apuesta por prohibir el burka y el niqab en espacios públicos pero no el velo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que su partido apuesta por "prohibir" en espacios públicos el burka y el niqab --que solo deja ver los ojos-- pero ha rechazado que eso deba ocurrir con el velo que usan las mujeres musulmanas para cubrirse la cabeza y el cuello (conocido como hiyab). "Toda aquella vestimenta que atente contra la dignidad de la mujer o contra la seguridad en espacios públicos debe de ser prohibida en nuestro país", ha declarado Feijóo, que considera que eso sucede con el burka y el niqab.

etiquetas: feijóo , burka , niqab , prohibición
vicus. #4 vicus.
Y el de las monjitas qué, será por qué se comen jamón???
Bertrand_Ndongo #7 Bertrand_Ndongo
#4 Aparte de que las monjas no se cubren la cara (burka y el niqab), que es lo que supuestamente dice querer prohibir Feijóo, como hacen en Dinamarca, cómo es que la izquierda que siempre ve las cosas desde el colectivismo radical (una prostituta no es libre, en la gestión subrogada no hay libertad, etc) no sea capaz de ver que en occidente no existe presión social por ser monja pero en ciertas comunidades musulmanas sí que existe presión social hacia la mujer para que lleve ciertas prendas que les cubra la piel?
Flogisto #11 Flogisto
#7 Las palabras de Feijoo no han sido "Toda aquella vestimenta que se lleve por presión social".
Bertrand_Ndongo #19 Bertrand_Ndongo
#11 Y eso qué tiene que ver con que la izquierda compare a las monjas con las mujeres musulmanas?
Flogisto #24 Flogisto
#19 Lo mismo me preguntaba yo viendo tu respuesta a un comentario sobre las palabras de Feijoo.
Apotropeo #31 Apotropeo
#4 como bien dice #7, no sé tapan la cara y no existe presión social.
Añadiría que, a la mayoría, nos importa una mierda si una monja come jamón o te come el nabo.
MoñecoTeDrapo #15 MoñecoTeDrapo
#4 justamente las monjas no se tapan la cara,su velo o cofia sería equivalente a un hiyab
vicus. #17 vicus. *
#15 Pero va todo el resto del cuerpo tapao, me imagino que en el DNI van con la cabeza y las orejas al descubierto.
MoñecoTeDrapo #20 MoñecoTeDrapo
#17 el cuerpo tapado lo solemos llevar todos.
Y no te suelen pedir que te quites las orejeras para identificarte
#28 Licar
#4 Pues supongo que en otras partes de España las monjas irán con su uniforme, pero en Barcelona, o no hay, o se esconden, o directamente no lo llevan... Además, lo de las monjas es un uniforme de trabajo (sí, desde mi punto de vista es un curro, no más).

En cualquier caso, no quiero que nadie me vaya restregando que es de tal o cual religión (o de tal o cual equipo de fútbol). ¡No me interesa! Si te sientes estúpidamente orgulloso de ello, te lo tragas y me dejas en paz.
Ludovicio #13 Ludovicio
Empezar a prohibir formas de vestir crea un muy mal precedente.

Acabemos con TODAS las religiones como debe hacerse: educando.
ur_quan_master #25 ur_quan_master
#13 Estoy de acuerdo con lo que dices. Pero el burka y otras prendas que anulan la identidad de quien la porta deberían prohibiese sin más

No debería haber tanto remilgo a prohibir preceptos o costumbres religiosas siempre que estás atenten contra los derechos de las personas. Mirando a casa yo prohibiría el celibato obligatorio y la exclusión de la mujer del sacerdocio en la iglesia católica.
Ludovicio #29 Ludovicio
#25 El tema es que, si yo mañana quiero ir con la cara tapada, debo tener derecho a hacerlo.

Como digo, creo que la única solución es educar.

Eso si, si se prohíbe, que se prohíba también el velo de las monjas.
ur_quan_master #30 ur_quan_master *
#29 que dios libre a este ateo de proteger el atuendo de las monjas, pero esto de la imagen no es lo mismo.

Offtopic: muchos preceptos de órdenes religiosas también habría que revisar.  media
Ludovicio #33 Ludovicio
#30 Si no me tienes que convencer de que eso es una barbaridad. Creo que eso lo tenemos claro.

Pero prohibir formas de vestir no creo que sea la solución.
ChatGPT #8 ChatGPT
Es que el velo lo usan las mujeres de bien, las que se casan por la iglesia
MiguelDeUnamano #27 MiguelDeUnamano
"Toda aquella vestimenta que atente contra la dignidad de la mujer o contra la seguridad en espacios públicos debe de ser prohibida en nuestro país"

Vale. Ahora, ¿qué hacemos con las mascarillas y bragas? Entiendo los motivos, pero sería arbitrario prohibir unas prendas "por motivos de seguirdad" y permitir otras.
makinavaja #22 makinavaja
El hiyab es idéntico al tocado de muchas ordenes religiosas cristianas... ahi lo dejo... :-D
#23 Marisadoro
Un gran estadista abordando con inteligencia, valentía e imaginación uno de las grandes problemas de la humanidad. Chapó.
Golan_Trevize #2 Golan_Trevize
A mí me parece lógico. El burka y el niqab son muestra patente del sometimiento de la mujer por parte del hombre de la forma más humillante y alienante.

El velo, pues es otra cosa muy diferente.
Flogisto #6 Flogisto
#2 Entonces tampoco podrán llevar correas BDSM? >:-(
#12 Grahml *
#2 Cierto.

Pero el problema no es el llevar burka o niqab por la imposición de sea quién sea implantó esa cultura.

El problema es la "cultura" en sí misma.

Si queremos imponer en las sociedades una cultura específica, dejémonos de hipocresías.

Si permitimos, por ejemplo, religiones, que precisamente son el germen de esas "tradiciones", comportamientos y sometimientos en general, inducidos por una deidad que, en la realidad, sabemos que es todo cuento, prohibamos…   » ver todo el comentario
#14 cybermouse
#12 ¿y de lo de las monjas ha dicho algo? :troll:
#32 Grahml
#14 Pues lo que digo en #12, hipocresía extrema.
Golan_Trevize #21 Golan_Trevize
#12 Completamente de acuerdo. Me centraría más en promover leyes y protección hacia las personas sometidas para que pudieran desatarse de sus cadenas y denunciarlo con todas las garantías y sin miedo de los sometidores. Muy en línea con lo que se ha hecho durante las últimas décadas con las mujeres maltratadas, pero extendiéndolo a ciertos otros ámbitos donde el sometimiento está incardinado el el ADN de ciertos grupúsculos religiosos.
vvjacobo #3 vvjacobo
Ahora mismo es mi preocupación más acuciante.
Jaime131 #1 Jaime131
Eso es lo que se pide mucho por aquí.
MoñecoTeDrapo #16 MoñecoTeDrapo
#9 ¿las mamarrachadas? Complicado
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
pusilanime, la mejor baza para el psoe es sin duda el fakejoo xD
Solinvictus #10 Solinvictus *
Lo veo y subo, también las mojas, crucifijos, cuadros de un tío semi desnudo crucificado y por favor los tatuajes de camarón.
MoñecoTeDrapo #18 MoñecoTeDrapo
#10 Mínimo, tatuajes de gamba adulta. Pezqueñines no, gracias.
EnLos80EraPeor #26 EnLos80EraPeor
Defendiendo costumbres que denigran a la mujer hasta el extremo. Feministas de postín  media
