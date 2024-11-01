·
17
meneos
24
clics
Feijóo afirma que Delcy Rodríguez no puede dirigir el cambio en Venezuela porque es "cómplice de la dictadura"
El presidente del Partido Popular asegura que dejar fuera del proceso a la líder opositora María Corina Machado es 'perpetuar el abuso y la arbitrariedad'.
|
etiquetas
:
feijóo
,
delcy rodríguez
,
trump
,
noespresidentedevenezuelaporquenoquiere
15
2
0
K
188
politica
20 comentarios
15
2
0
K
188
politica
#1
Suleiman
Si no pintas una mierda en España, ni te cuento para Trump... Anotop de los cojones...
33
K
314
#8
ur_quan_master
#1
no pinta una mierda ni en el partido del que es presidente, apostillo.
10
K
100
#15
Verdaderofalso
#1
0
K
20
#19
dreamgame
#1
Habla con propiedad. Anotop At de los cojones.
0
K
5
#5
Casiopeo
Las risas que me estoy echando a costa de la estupidez de Feijoó, los amigos españoles de Machado y la panda de laameculos yanquis suecos del premio Nobel. una comedia si no fuera por los 40 muertos.
9
K
144
#3
Lutin
No se presenta él a nuevo presidente de Venezuela porque no quiere.
7
K
68
#6
Galton
#3
No gobierna él Venezuela porque no quiere.
2
K
27
#4
HangTheRich
Maria Cochina no dirige Venezuela por que no quiere
3
K
42
#20
solojavi
#4
Esa sí quiere y, si algún día nombran presidente a Edmundo ahí estará ella dirigiendo. Lo de ser presidenta a lo mejor no lo desea, pero dirigir...
0
K
9
#7
Olepoint
*
A ver, Feijo, lo que tienes que hacer es algo similar a Trump, ir allí e "invadir" aquello y dar un golpe de Estado, mira, vas a tener "potra", justo ahora tienes a Ortega Smith en el paro, lo acaban de echar de VOX y tiene experiencia delinquiendo en territorios pertenecientes a soberanias extranjeras y operaciones "comprometidas y especiales" ¡¡¡ Todo un comando !!!
Se llevó un bloque de hormigón de Gibraltar...
¡¡¡ Ánimo, Frijolito, que lo tienes a "güevo" !!! Esto es lo que te falta para llegar a ser presidente... si tú quieres, claro...
www.infolibre.es/politica/ortega-smith-esquiva-orden-busca-captura-rob
2
K
23
#17
pip
Si bueno es que Trump no se había dado cuenta de ese detalle Qué despistado es. Ahora mismo rectifica y pone a Edmundo.
1
K
22
#18
Milmariposas
Este mastuerzo sabe de política internacional (y supuestamente debe tener unos cuantos asesores) lo que yo de física cuántica... O sea, nada.
0
K
19
#2
kaos_subversivo
Irrelevante es poco
1
K
18
#11
manzitor
Si no tienes nada que decir, mejor quedarse callado.
1
K
18
#10
Alakrán_
Si es relevante que la derecha española se posicione en contra de los planes de Trump. Que defiendan una solución interior y democrática para Venezuela.
Aquí la cuestión es echar mierda, solo hay que repasar los comentarios.
2
K
13
#14
comunerodecastilla
#10
Como decían Faemino & Cansado... "con todos ustedes... el increíble hombre que bala"
0
K
10
#16
D303
#10
Lo que es increíble es que algún político que habla de decentes e indecentes apoye un golpe de estado en un país soberano promocionado por otro país.
0
K
9
#13
vicox
Sorprendente, que los que quieren meter en la cárcel a todos los que cuando te ocupan la casa mientras compras el pan, vean bien que se meten en tu país y secuestren a su presidente. Solo espero que aparezcan la pruebas que demuestras que Maduro en un ... mu malo, aunque creo que las pruebas estarán donde las actas de las elecciones.
0
K
6
#9
beldin
en una semana, cuando el señoriiito trump diga que si puede dirigir a venezuela a ver que cabriola construye para cambiar de version.
0
K
6
#12
chavi
#9
No hace falta esperar una semana. Ya lo ha dicho
0
K
12
Ver toda la conversación (
20
comentarios)
Aquí la cuestión es echar mierda, solo hay que repasar los comentarios.