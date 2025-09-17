edición general
Feijóo acusa a Sánchez de ser capaz de pactar hasta con Netanyahu

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles en el Congreso al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser capaz de pactar incluso con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Madre mía y pensábamos que el subnormal era Rajoy.
WcPC #3 WcPC
#1 Creo que Rajoy era cortito y tenía un problema de dislexia...
Este es subnormal.
The_Ignorator #12 The_Ignorator
#3 ojo que no ha estado desacertado en todo:
"Feijóo, por su parte, le ha respondido que la masacre de civiles debe parar en Gaza, que los civiles palestinos no son terroristas y que quien está bombardeando Gaza es el Gobierno de Israel, no el pueblo de Israel."

Eso si, luego no le pidas coherencia, y ya veras cuando llegue a casa y tenga movida con la jefa sobre cual es el lado bueno de la historia
reivaj01 #16 reivaj01
#12 Quien está bombardeando Gaza tampoco es el Gobierno de Israel, será el ejército de Israel.
The_Ignorator #18 The_Ignorator
#16 ok ¿y el ejército de Israel es un ente autónomo y que se ha formado mediante la confederación independiente de sus integrantes?¿o están supeditados a las ordenes del gobierno?  media
#22 JanSolo
#18 El gobierno de Israel tampoco sale de la nada, lo elige y mantiene el pueblo de Israel, a no ser que el ejército o la combinación de ejército y gobierno sean autónomos y tengan sometidos al pueblo.
The_Ignorator #24 The_Ignorator
#22 el pueblo de israelí, como cualquier pueblo aunque pueda tener una opinión mayoritaria, cada individuo pensará a su manera y deberá responder por sus actos.

Pero si quieres bombardeamos el País Vasco porque son todos unos etarras, o arrasamos la poblacion civil de Irak o Vietnam, o nos cargamos al primer yanqui que veamos por lo que hace su ejército
Fariseo #36 Fariseo
#24 Si en el "pueblo israeli" hubiese diversidad de opiniones y fueran "inocentes" no se habrían pasado 70 años secuestrando, torturando, asesinando Palestinos, expulsandolos de sus tierras y ocupándolas por la fuerza, prohibiendo volver a los Palestinos que han dejado su pais y promocionando y financiando los asentamientos ilegales de sionistas que llegan de otras partes del mundo. No cuela.
reivaj01 #37 reivaj01
#24 "si quieres bombardeamos el País Vasco porque son todos unos etarras"
Eso es exactamente lo que está haciendo El ejército de Israel bajo las órdenes del gobierno de Israel y con el beneplácito del pueblo de Israel.
"si quieres bombardeamos el País Vasco Palestina porque son todos unos etarras de Hamás"

Por último, si quieres, podemos salvar a parte del pueblo Israelí, por ejemplo a todos los que se han manifestado contra el genocidio y no me valen los que se manifiestan para que haya paz y recuperar a sus familiares capturados, para a continuación seguir igual. Yo ya he empezado a contar, de momento voy por 0.
Tito_Keith #27 Tito_Keith
#22 Pero al final en unas elecciones ganan los partidos con un 30-40% de los votos (masomenos) que no son todos los ciudadanos porque muchos no votan o no están en edad. Casi nunca es que el 51% de la población completa de un país que quiere un gobierno.
Luego hay que tener en cuenta que seguramente la democracia israelí no sea para darle un premio
Y que hay mucho facha judío también
Bapho #17 Bapho
#12 Simplemente dice lo que cree que le conviene en cada foro, sin importar la coherencia en sí discurso o la verdad
Tito_Keith #26 Tito_Keith
#12 Eso lo sabemos todos desde el principio y el perro también. Y nadie ha dicho lo contrario. Por eso hay organizaciones judías en contra del genocidio. Es un truco que se ha gastado el tontazo de Feijoo para intentar llevar razón en algo
The_Ignorator #28 The_Ignorator
#26 si, si..de acuerdo contigo.
Ya comento lo de la coherencia de este hombre, pero creo que es la primera vez que desde la direccion del PP no les oigo un discurso alineado 100% con Israel. No se si mas vale tarde que nunca, pero no voy a decir que no me haya sorprendido
Tito_Keith #30 Tito_Keith
#28 porque están viendo que les está saliendo el tiro por la culata. Hasta que no pronuncie la palabra genocidio en voz alta le pueden dar mucho por culo
The_Ignorator #31 The_Ignorator
#30 bueno, por mi le pueden dar aunque la palabra "genocidio" sea su palabra de seguridad :-D
Pero si, aunque sea porque hagan cálculos electorales y encuestas y hayan decidido cambio de rumbo con esto, pero me han sorprendido porque no espero otra cosa de ellos que ser cafres siempre, a tope, y hasta el final
Tito_Keith #34 Tito_Keith
#31 épica primera frase que ha hecho soñar despierto
reivaj01 #11 reivaj01
#1 Yo me acuerdo que cuando Rajoy decía alguna de sus tonterías, sus acólitos le adulaban con comentarios del tipo "es inteligentísimo, esa frase es pura retranca".
Con Fakejóo no veo acólitos respaldándole.
#33 Albarkas
#11 Es que lo de Núñez es imposible de justificar.
devilinside #19 devilinside
#1 Rojos cabrones, nunca lograsteis entender al mejor creador de haikus en España. Puro filósofo zen
#20 omega7767
#19 gran merecedor del premio nobel de literatura
#25 Grahml
#1 La próxima, le acusará de no subir el SMI.
skaworld #7 skaworld
Netanyahu es la nueva Batasuna? Que son malos y si pactan los demas con ella mal, pero si pacto yo "movimiento de liberación vasco" ?
cenutrios_unidos #8 cenutrios_unidos
#7 Se de buena tinta que Netanyahu gusta de tirar vallas, no creo que haga falta decir nada más.
rutas #35 rutas *
#7 Cero dudas de que en breve el PP aceptará que Israel es genocida, y automáticamente empezará a llamar "pro israelíes" a Pedro Sánchez, al PSOE y a sus socios de izquierdas.

Se admiten apuestas.
#9 IsraelEstadoGenocida
Feijoo... imbécil.  media
reivaj01 #13 reivaj01
#9 No se deberían poner fotos del carapolla en horario infantil.
#29 tromperri *
#9 ¿Me das contexto de esta foto?
¿Dónde se hizo?
¿Cúando?
Me da absoluta vergüenza, pero quiero estar seguro de que no es un montaje o IA o así...
pitercio #10 pitercio
A ver Frijol, pero ¿Netanyahu no era para todos vosotros un no-genocida y el que opine lo contrario antisemita? Colega, tienes el seso como la agenda de Mazón.
PaulDurden #4 PaulDurden
Joder, lo que hay que escuchar, deberían montar un canal privado solo para que los lean sus tarados votantes.
Tener que aguantar mierdas como esta día sí y día también....
Imag0 #6 Imag0
Es retrasado
Ah_no_nimo #2 Ah_no_nimo
Desde el prisma de Feijóo, no entiendo muy bien cual es la problematica
angelitoMagno #21 angelitoMagno
Pedro Sánchez es inteligente y Feijóo es tontísimo.

Hechos, no opinión.
hdblue #5 hdblue
A ver si los retrasados mentales estos de la derecha llegan al poder en todo el mundo y nos extinguimos rapidito.
Macnulti_reencarnado #23 Macnulti_reencarnado
Alguien lo duda a estas alturas?
#15 sliana
Entonces, bibi es malo? Me confunde que le guste tanto a feijoo. A menos que feijoo sea malo
#14 Jotax
Cualquier día los del PP dicen que son mas de izquierda y mas socialistas que el PSOE. Es que solo abren la boca vomitar mierdas que otros a gusto se tragan.
