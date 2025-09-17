Feijóo acusa a Sánchez de ser capaz de pactar hasta con Netanyahu

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles en el Congreso al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser capaz de pactar incluso con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
Este es subnormal.
"Feijóo, por su parte, le ha respondido que la masacre de civiles debe parar en Gaza, que los civiles palestinos no son terroristas y que quien está bombardeando Gaza es el Gobierno de Israel, no el pueblo de Israel."
Eso si, luego no le pidas coherencia, y ya veras cuando llegue a casa y tenga movida con la jefa sobre cual es el lado bueno de la historia
Pero si quieres bombardeamos el País Vasco porque son todos unos etarras, o arrasamos la poblacion civil de Irak o Vietnam, o nos cargamos al primer yanqui que veamos por lo que hace su ejército
Eso es exactamente lo que está haciendo El ejército de Israel bajo las órdenes del gobierno de Israel y con el beneplácito del pueblo de Israel.
"si quieres bombardeamos
el País VascoPalestina porque son todos unos etarrasde Hamás"
Por último, si quieres, podemos salvar a parte del pueblo Israelí, por ejemplo a todos los que se han manifestado contra el genocidio y no me valen los que se manifiestan para que haya paz y recuperar a sus familiares capturados, para a continuación seguir igual. Yo ya he empezado a contar, de momento voy por 0.
Luego hay que tener en cuenta que seguramente la democracia israelí no sea para darle un premio
Y que hay mucho facha judío también
Ya comento lo de la coherencia de este hombre, pero creo que es la primera vez que desde la direccion del PP no les oigo un discurso alineado 100% con Israel. No se si mas vale tarde que nunca, pero no voy a decir que no me haya sorprendido
Pero si, aunque sea porque hagan cálculos electorales y encuestas y hayan decidido cambio de rumbo con esto, pero me han sorprendido porque no espero otra cosa de ellos que ser cafres siempre, a tope, y hasta el final
Con Fakejóo no veo acólitos respaldándole.
Se admiten apuestas.
¿Dónde se hizo?
¿Cúando?
Me da absoluta vergüenza, pero quiero estar seguro de que no es un montaje o IA o así...
Tener que aguantar mierdas como esta día sí y día también....
Hechos, no opinión.