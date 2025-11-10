Feijóo acusa a Sánchez de “romper la independencia judicial” al defender la inocencia del fiscal general del Estado

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este lunes desde Melilla al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “romper la independencia judicial” por su defensa de la inocencia del fiscal general del Estado, que afronta un proceso en el Tribunal Supremo, en una entrevista en EL PAÍS. “El fiscal general es inocente, y más aún tras lo visto en el juicio”, dijo Sánchez en la entrevista publicada el domingo. “Están acabados y solo les queda revolverse ante los jueces y torpedear a las comunidades autónomas”, ha añadido sobre el Gobierno
| etiquetas: feijóo , sánchez , poder judicial
Tenía más votos que nadie para ser presidente y fue incapaz de negociar para lograr ser investido.
¿Se puede ser más inútil como político?
La política es el arte de llegar a acuerdos entre diferentes.
"El Gobierno continúa creyendo en su inocencia, y más aún tras todo lo visto. Insisto, creemos en su inocencia y, tras lo escuchado y visto esta semana, más aún”.
Sánchez ha insistido en que “la verdad se acabará imponiendo” y que esa verdad es que “el fiscal general del Estado es inocente”. El jefe del Ejecutivo aseguró que su Gobierno “ha respaldado con argumentos, con razones, a una persona inocente” y expresó su confianza en la justicia.
Yo no veo nada acabado al PSOE, la verdad sea dicha. Pero sí que veo como muy desesperado al PP que solamente confía en la corrupción judicial para llegar al poder.