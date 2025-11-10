Feijóo acusa a Sánchez de “romper la independencia judicial” al defender la inocencia del fiscal general del Estado

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este lunes desde Melilla al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “romper la independencia judicial” por su defensa de la inocencia del fiscal general del Estado, que afronta un proceso en el Tribunal Supremo, en una entrevista en EL PAÍS. “El fiscal general es inocente, y más aún tras lo visto en el juicio”, dijo Sánchez en la entrevista publicada el domingo. “Están acabados y solo les queda revolverse ante los jueces y torpedear a las comunidades autónomas”, ha añadido sobre el Gobierno