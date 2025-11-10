edición general
11 meneos
10 clics
Feijóo acusa a Sánchez de “romper la independencia judicial” al defender la inocencia del fiscal general del Estado

Feijóo acusa a Sánchez de “romper la independencia judicial” al defender la inocencia del fiscal general del Estado

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este lunes desde Melilla al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “romper la independencia judicial” por su defensa de la inocencia del fiscal general del Estado, que afronta un proceso en el Tribunal Supremo, en una entrevista en EL PAÍS. “El fiscal general es inocente, y más aún tras lo visto en el juicio”, dijo Sánchez en la entrevista publicada el domingo. “Están acabados y solo les queda revolverse ante los jueces y torpedear a las comunidades autónomas”, ha añadido sobre el Gobierno

| etiquetas: feijóo , sánchez , poder judicial
11 0 2 K 107 actualidad
17 comentarios
11 0 2 K 107 actualidad
Comentarios destacados:      
obmultimedia #1 obmultimedia
Pero si lo hace el con los suyos es algo totalmente democratico.
5 K 57
tul #9 tul
#1 si lo hacen ellos es justo y necesario, si lo hacen otros todo mal muy mal
0 K 13
SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones
A Feijóo ya se la suda todo. Peor no lo puede hace, así que toca ir en plan destroy a ver si puede disputarse el voto subnormal con Abascal.
4 K 44
#3 Jarod_mc
El capó de la gurtel y amigos de narcos
5 K 43
#5 Alcalino
Claro, porque decir que es culpable y debe dimitir, saltándose la presunción de inocencia, no es romper la independencia judicial, ¿verdad?
3 K 33
Celebrus #12 Celebrus
Consejos vendo que para mi no tengo. Un año defendiendo toda la caterva de inútiles y sociópatas del PP de Valencia.
1 K 27
#2 xaxipiruli
Y ellos si pueden atacar, además sin fundamentos.
2 K 25
#8 tromperri
¿Pero a alguien le parece relevante lo que diga este fracasado?
Tenía más votos que nadie para ser presidente y fue incapaz de negociar para lograr ser investido.
¿Se puede ser más inútil como político?
La política es el arte de llegar a acuerdos entre diferentes.
1 K 20
pepel #10 pepel *
Que canso eres, Feijoo; intenta dormir por las noches.
0 K 20
Antipalancas21 #15 Antipalancas21
Feijoo tiene una cara de cemento que no la aguanta nadie, vaya líder, cobarde y mentiroso, persona no fiable en política ni en nada.
0 K 20
#6 meneandotela
Independencia judicial? Hay que ser muy cabrón para decir eso.
1 K 16
HAL9K #7 HAL9K *
Esa costumbre de tergiversar y descontextualizar:

"El Gobierno continúa creyendo en su inocencia, y más aún tras todo lo visto. Insisto, creemos en su inocencia y, tras lo escuchado y visto esta semana, más aún”.

Sánchez ha insistido en que “la verdad se acabará imponiendo” y que esa verdad es que “el fiscal general del Estado es inocente”. El jefe del Ejecutivo aseguró que su Gobierno “ha respaldado con argumentos, con razones, a una persona inocente” y expresó su confianza en la justicia.
1 K 14
camvalf #13 camvalf
EL titular podría ser sin alterar la realizar, "Fakejoo realiza su rebuzno del día"
0 K 12
#17 Inno
Estoy expectante con este caso. Me estoy imaginando que llega el día y Ortiz sale libre de culpas. ¿ Qué posición tomará el PP? ¿ Cargará contra los jueces? ¿ Pedirá perdón? mira que dan matraca con Begoña, Ortiz, el hermano...y si resulta que son todo montajes de periódico, se han movido ingentes cantidades de pasta, en abogados, juicios y similares, para tapar le mediocridad del PP y de VOX. Estoy con la bolsa de pipas.
0 K 10
#11 vituwaf
“Están acabados y solo les queda revolverse ante los jueces y torpedear a las comunidades autónomas”

Yo no veo nada acabado al PSOE, la verdad sea dicha. Pero sí que veo como muy desesperado al PP que solamente confía en la corrupción judicial para llegar al poder.
0 K 7
#16 cKr1
Si en el Diccionario de la RAE la palabra "cinismo" tuviese una foto descriptiva, sería la jeta de este tipejo.
0 K 7
Jose_M._Alo #14 Jose_M._Alo
Sabe que hay un buen porcentaje de votantes con microcerebros de ameba a los que sí puede convencer sus habituales estupideces
0 K 6

menéame