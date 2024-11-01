Feijóo acusa desde FAES al Gobierno de "condenar al pueblo israelí" por denunciar el genocidio en Gaza

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “condene al pueblo israelí” con sus denuncias del genocidio que, según la ONU, el país que dirige Benjamin Netanyahu está cometiendo contra los palestinos en Gaza.
| etiquetas: feijóo , faes , gobierno , israel , gaza , genocidio
Está preparando el terreno para no ser otra vez el presidente porque no quiere
Alguien conoce a la comunidad sionista aquí en España? Yo he conocido a algunos, son difíciles de encontrar porque la esferas por donde se mueven están a un nivel inalcanzable para la masa obrera, lo que viene siendo "señoritos", algo similar al OPUS pero más exclusivo y de más dinero.
Y como todos sabemos, la derecha española siempre está del lado de los señoritos, sean de la religión que sean.
Por esa misma regla de tres, la flotilla de la libertad está condenando a los palestinos al hambre por llevarles alimentos.
Espero que estas fintas dialécticas les haga tomar conciencia a los que les votan de que es realmente lo que están votando.