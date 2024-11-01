edición general
Feijóo acusa desde FAES al Gobierno de "condenar al pueblo israelí" por denunciar el genocidio en Gaza

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “condene al pueblo israelí” con sus denuncias del genocidio que, según la ONU, el país que dirige Benjamin Netanyahu está cometiendo contra los palestinos en Gaza.

ipanies #5 ipanies
Además se hijoputas son subnormales. El apoyo tan explícito a los genocidas solo les puede quitar votantes :palm:
Está preparando el terreno para no ser otra vez el presidente porque no quiere xD
6 K 60
HAL9K #4 HAL9K
Dicen que no es justo porque no todo el pueblo israelí apoya el genocidio, pero parece ser que el pueblo ruso es una unidad inquebrantable.
4 K 48
BastardWolf #1 BastardWolf
No se puede ser mas retorcido
3 K 36
lonnegan #10 lonnegan *
#1 Yo mas bien esto lo tacharía de cinismo nivel dios, o en este caso, nivel yahveh
1 K 31
HeilHynkel #13 HeilHynkel *
Bueno, seguro que su abuelo acusaba de condenar al pueblo alemán por denunciar los genocidios de judios, esclavos, gitanos, etc en los años 40.
0 K 20
tetepepe #11 tetepepe
Cómo reunir a dos malnazidos en una foto que da arcadas sólo con verla.
2 K 19
pitercio #6 pitercio
Aznar cobra de los traficantes de armas y maneja al narco. Esa banda grotesca sin una mafia criminal sin ningún tipo de escrúpulos.
1 K 15
XtrMnIO #9 XtrMnIO
Colaboracionistas.

Alguien conoce a la comunidad sionista aquí en España? Yo he conocido a algunos, son difíciles de encontrar porque la esferas por donde se mueven están a un nivel inalcanzable para la masa obrera, lo que viene siendo "señoritos", algo similar al OPUS pero más exclusivo y de más dinero.

Y como todos sabemos, la derecha española siempre está del lado de los señoritos, sean de la religión que sean.
0 K 13
OCLuis #16 OCLuis *
¿Y que dijo después? ¿Qué la leche es mala para los niños porque les hace crecer sanos y con huesos fuertes? :wall:
Por esa misma regla de tres, la flotilla de la libertad está condenando a los palestinos al hambre por llevarles alimentos. :shit:

Espero que estas fintas dialécticas les haga tomar conciencia a los que les votan de que es realmente lo que están votando.
0 K 13
#12 tromperri *
Feijoo es un títere sin personalidad propia, sin carisma ninguno, sumamente sumiso a Aznar y Ayuso sin huevos para marcar línea propia. Imaginarle defendiendo los intereses de España en la UE da pánico. Y además no habla ni una pizca de inglés. No está capacitado para hablar de nada en la esfera internacional.
1 K 12
DDJ #15 DDJ
#12 De acuerdo pero Ayuso es tan títere como Feijóo, y Mazón también. Los tres cortados por el mismo patrón, sin escrúpulos para decir una cosa un día y lo contrario al siguiente según les diga el amo.
1 K 19
mandelbr0t #2 mandelbr0t
Cómplice
0 K 11
#8 solojavi
Espero que pronto tengan que enfrentarse todos ellos a la hemeroteca.
0 K 11
Yuiop #7 Yuiop
¡Progenocidas!
0 K 7
charles_ton #3 charles_ton
Que tiene este señor en el cerebro?
0 K 6
Ludovicio #14 Ludovicio
#3 Sobres
0 K 13

