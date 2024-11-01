edición general
25 meneos
23 clics
La Federación Internacional de Periodistas condena a Israel por matar a al menos nueve periodistas yemeníes

La Federación Internacional de Periodistas condena a Israel por matar a al menos nueve periodistas yemeníes

La Federación Internacional de Periodistas ha criticado duramente a Israel por matar a al menos nueve periodistas yemeníes en un ataque perpetrado la semana pasada contra las oficinas de un periódico controlado por el Gobierno hutí en la capital de Yemen, Saná. Algunos reportes indican que unos 25 periodistas perdieron la vida en el ataque. El secretario general de la Federación Internacional de Periodistas, Anthony Bellanger, afirmó: “Atacar a periodistas es una grave violación del derecho internacional y un ataque al derecho de la...

| etiquetas: federación , internacional , periodistas , asesinatos , israel , yemen
22 3 0 K 277 actualidad
3 comentarios
22 3 0 K 277 actualidad
yoma #1 yoma
A ver si todas las instituciones mundiales dejan de condenar y empiezan a hacer algo.
1 K 25
jonolulu #2 jonolulu
Ayuso y Almeida no van a tener banderas israelíes suficientes para blanquear
0 K 16
Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
Y ni así podrán ocultar sus crímenes.
0 K 12

menéame