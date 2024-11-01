La Federación Internacional de Periodistas condena a Israel por matar a al menos nueve periodistas yemeníes

La Federación Internacional de Periodistas ha criticado duramente a Israel por matar a al menos nueve periodistas yemeníes en un ataque perpetrado la semana pasada contra las oficinas de un periódico controlado por el Gobierno hutí en la capital de Yemen, Saná. Algunos reportes indican que unos 25 periodistas perdieron la vida en el ataque. El secretario general de la Federación Internacional de Periodistas, Anthony Bellanger, afirmó: “Atacar a periodistas es una grave violación del derecho internacional y un ataque al derecho de la...
| etiquetas: federación , internacional , periodistas , asesinatos , israel , yemen