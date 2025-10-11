edición general
Fede Dorcaz, el modelo y cantante argentino criado en Mallorca y asesinado en Ciudad de México

Las autoridades de la Ciudad de México han confirmado este viernes el asesinato de Fede Dorcaz, modelo y cantante argentino de 29 años, ocurrido la noche del jueves en la avenida Anillo Periférico, en la zona oeste de la capital. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que se trata de un "ataque directo" y que la investigación busca identificar a los responsables mediante el análisis de cámaras de vigilancia en la zona.

OCLuis #2 OCLuis
Por lo visto tenía varios trabajos, pero a pesar de eso no conseguía ganar lo suficiente como para comprar ropa que le cubriese todo el cuerpo, viendo las fotos que ilustran el artículo.
Kmisetas #3 Kmisetas
#2 Ceporro comeganchitos detected.
Enésimo_strike #4 Enésimo_strike
#3 tú le vendías esas Kmisetas ? :troll:
juliusK #1 juliusK
Las cámaras de la policía mexicana sospecho que deben ser como la policía mejicana, la judicatura mexicana, las cárceles mexicanas, los revolucionarios del PRI...todo tan cerca de USA como lejos de Dios...
