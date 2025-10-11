Fede Dorcaz, el modelo y cantante argentino criado en Mallorca y asesinado en Ciudad de México

Las autoridades de la Ciudad de México han confirmado este viernes el asesinato de Fede Dorcaz, modelo y cantante argentino de 29 años, ocurrido la noche del jueves en la avenida Anillo Periférico, en la zona oeste de la capital. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que se trata de un "ataque directo" y que la investigación busca identificar a los responsables mediante el análisis de cámaras de vigilancia en la zona.