El FBI registra la casa del exasesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton [ENG]

El FBI registra la casa en Maryland de John Bolton, asesor de seguridad nacional durante la primera administración del presidente Donald Trump, como parte de una investigación sobre el manejo de información clasificada, dijo el viernes una persona familiarizada con el asunto. Bolton no fue detenido ni ha sido acusado de ningún delito.

Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
El mismo FBI que tiene como líder a un conspiracionista MAGA?
El mismo Bolton que llamó a Trump tonto útil de Putin?
El mismo Bolton que la Casa Blanca retiró la protección bajo el mandato de Trump y que en 2022 fue víctima de un intento de asesinato por un ciudadano iraní y un miembro de la Guardia Revolucionaria?

:popcorn:
themarquesito #3 themarquesito
#2 Dos conpiracionistas: Kash Patel y Dan Bongino.
javibaz #5 javibaz
#2 el mismo FBI que encontró mucha información clasificada en una casa en Maralago y luego no pasó nada.
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#5 ahí estás un poco equivocado:
El FBI encontró papeles y llevó al culpable a los tribunales, cambió la dirección de la agencia junto con la dilatación del proceso y el ascenso al poder del culpable.

Y aquí no ha pasado nada
themarquesito #7 themarquesito
#5 #6 En el caso de los documentos clasificados de Mar-a-Lago no podemos olvidar la inestimable colaboración de la juez Aileen Cannon (nombrada juez federal por Trump) retrasando todo el proceso ella solita con su particular lentitud.
LázaroCodesal #8 LázaroCodesal
#2 A dos facho-halcones que se pelean....puente de plata.
#1 Grahml *
Por poner en antecedentes:

John Bolton (exasesor de Seguridad Nacional de Donald Trump 2018-2019) confirma que un "puto imbécil" como Trump aún puede ser el "idiota útil" de Putin
www.meneame.net/story/john-bolton-exasesor-seguridad-nacional-donald-t
obmultimedia #4 obmultimedia
Han registrado la casa del coronel de KFC xD xD xD xD xD xD
