El FBI registra la casa en Maryland de John Bolton, asesor de seguridad nacional durante la primera administración del presidente Donald Trump, como parte de una investigación sobre el manejo de información clasificada, dijo el viernes una persona familiarizada con el asunto. Bolton no fue detenido ni ha sido acusado de ningún delito.
El mismo Bolton que llamó a Trump tonto útil de Putin?
El mismo Bolton que la Casa Blanca retiró la protección bajo el mandato de Trump y que en 2022 fue víctima de un intento de asesinato por un ciudadano iraní y un miembro de la Guardia Revolucionaria?
El FBI encontró papeles y llevó al culpable a los tribunales, cambió la dirección de la agencia junto con la dilatación del proceso y el ascenso al poder del culpable.
Y aquí no ha pasado nada
John Bolton (exasesor de Seguridad Nacional de Donald Trump 2018-2019) confirma que un "puto imbécil" como Trump aún puede ser el "idiota útil" de Putin
