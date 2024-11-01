El FBI publica imágenes de una persona enmascarada en la casa de la madre de la presentadora Savannah Guthrie, quien sigue desaparecida

En medio de la búsqueda de la madre de la presentadora estadounidense Savannah Guthrie, el FBI publicó imágenes de una persona enmascarada. Las autoridades están tratando de identificar al individuo, que según dicen iba armado, más de ocho días después de que Nancy Guthrie, de 84 años, desapareciera de su casa. Savannah Guthrie declaró el martes que su familia cree que su madre sigue viva y ha hecho un nuevo llamado a cualquiera que tenga información. Nancy Guthrie desapareció en mitad de la noche de su casa en Tucson, Arizona...