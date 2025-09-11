El FBI identifica al asesino de Charlie Kirk, recupera el rifle y analiza más pistas mientras continúa su búsqueda  

El FBI ha identificado al presunto asesino del activista ultraconservador estadounidense, Charlie Kirk, a partir de las imágenes captadas tras el atentado que acabó con su vida de un disparo. A su vez, investigadores en Utah han recuperado el arma utilizada para llevar a cabo el atentado, según ha declarado el agente del FBI Robert Bowles, quien la ha descrito como un rifle de alta potencia. Este fue hallado en una zona boscosa donde había huido el tirador.