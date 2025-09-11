El FBI ha identificado al presunto asesino del activista ultraconservador estadounidense, Charlie Kirk, a partir de las imágenes captadas tras el atentado que acabó con su vida de un disparo. A su vez, investigadores en Utah han recuperado el arma utilizada para llevar a cabo el atentado, según ha declarado el agente del FBI Robert Bowles, quien la ha descrito como un rifle de alta potencia. Este fue hallado en una zona boscosa donde había huido el tirador.
Me huele a "groyper," que se refiere a un grupo de nacionalistas de extrema derecha que participaron en protestas y presiones públicas y en línea, influenciadas por figuras como Nicholas Fuentes. Este movimiento se caracterizó por su uso de las redes sociales para difundir sus demandas, y en el caso de las protestas, para intentar ejercer presión sobre políticos y campañas electorales, como se evidenció durante la campaña de Donald Trump