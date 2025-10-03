El FBI ha roto sus vínculos con el Southern Poverty Law Center, una organización de derechos civiles que rastrea a los grupos extremistas (Eng)

El FBI ha roto sus vínculos con el Southern Poverty Law Center, una organización de derechos civiles que rastrea a los grupos extremistas, después de que los conservadores criticaran a la organización sin ánimo de lucro por incluir a la organización del activista de derecha asesinado Charlie Kirk en su lista de grupos de odio. En una publicación en X el viernes, el director del FBI, Kash Patel, acusó al SPLC de convertirse en una «máquina de difamación partidista» en lugar de un defensor de los derechos civiles y dijo que su agencia habí