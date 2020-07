El FBI detuvo a Ghislaine Maxwell, ex pareja de Jeffrey Epstein, por abuso sexual y tráfico de menores

Ghislaine Maxwell, ex pareja de Jeffrey Epstein, fue detenida en la mañana de este jueves en New Hampshire, en el noreste de los Estados Unidos. La información fue confirmada por el FBI a la cadena de noticias Fox News. Hace apenas diez días, la mujer de 58 años nacida en Francia pero de nacionalidad británica, había sido localizada en París por medios ingleses. No es duplicada, la otra la autodescarté por contener un vídeo que no hablaba del asunto.