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Faustino Oro será gran maestro a los 12 años
En el abierto de Cerdeña, este domingo se enfrentará con el ruso Ian Nepomniachtchi y, aunque pierda, conseguirá la norma que le falta.
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#3
MatiasElTostao
Vamos Fausti!!!!
Talentazo. Increíble lo que ha conseguido con 12 años!! Y empezó a jugar al ajedrez hace apenas 6 años.
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#1
Graffin
Lo dije una vez y lo vuelvo a decir, le reviento cuando quiera.
Luego ya si eso echamos una partida de ajedrez o algo.
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#2
Malinke
Ya va crecido.
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Talentazo. Increíble lo que ha conseguido con 12 años!! Y empezó a jugar al ajedrez hace apenas 6 años.
Luego ya si eso echamos una partida de ajedrez o algo.