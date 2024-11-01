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Faustino Oro será gran maestro a los 12 años

Faustino Oro será gran maestro a los 12 años

En el abierto de Cerdeña, este domingo se enfrentará con el ruso Ian Nepomniachtchi y, aunque pierda, conseguirá la norma que le falta.

| etiquetas: faustino oro , gran maestro , norma
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3 comentarios
20 4 1 K 99 cultura
#3 MatiasElTostao
Vamos Fausti!!!!

Talentazo. Increíble lo que ha conseguido con 12 años!! Y empezó a jugar al ajedrez hace apenas 6 años.
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Graffin #1 Graffin
Lo dije una vez y lo vuelvo a decir, le reviento cuando quiera.
Luego ya si eso echamos una partida de ajedrez o algo.
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Malinke #2 Malinke
Ya va crecido.
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menéame