Fatiga entre los más jóvenes: un tercio de la población desconecta del feminismo, la migración y los derechos LGTBIQ+

En torno a un tercio de la población española cree que se ha ido demasiado lejos en feminismo, presencia y aceptación de población de origen extranjero y derechos y visibilidad del colectivo LGTBI. Así se desprende del informe H/Orizontes presentado este martes, una iniciativa de la consultora H/Advisors, que analiza los retos y preocupaciones que impulsarán la agenda pública en España. Para la realización del informe se han efectuado 2.000 entrevistas a residentes a partir de 18 años de ámbito nacional, excluyendo Ceuta y Melilla.