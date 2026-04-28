Fatiga entre los más jóvenes: un tercio de la población desconecta del feminismo, la migración y los derechos LGTBIQ+

En torno a un tercio de la población española cree que se ha ido demasiado lejos en feminismo, presencia y aceptación de población de origen extranjero y derechos y visibilidad del colectivo LGTBI. Así se desprende del informe H/Orizontes presentado este martes, una iniciativa de la consultora H/Advisors, que analiza los retos y preocupaciones que impulsarán la agenda pública en España. Para la realización del informe se han efectuado 2.000 entrevistas a residentes a partir de 18 años de ámbito nacional, excluyendo Ceuta y Melilla.
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#4 desde 2005 con leyes anticonstitucionales de guerra de sexo no es poco tiempo
A ver si hacen un poco de limpieza por aquí.
¿Te explico cómo se decide si una ley es o no 'inconstitucional'?
así que entiendo que sí y es un bulo como una catedral.
1. Vulneración del Artículo 14 (Principio de Igualdad)
2. Derecho Penal de Autor frente a Derecho Penal de Hecho
3. Presunción de culpabilidad o intención
4. Pérdida de la simetría procesal
5. Suspensión de derechos de patria potestad y regímenes de visitas con los hijos
6.Estigma social y consecuencias de las denuncias falsas o instrumentales
Dejad de demostrar analfabetismo funcional, por favor. Podéis decir que la ley es mala, discriminatoria, injusta, contraproducente... Y no pasa nada, porque son términos subjetivos. Pero tildarla de 'anticonstitucional' es sencillamente erróneo.
Te dejo el enlace oficial al BOE de la Sentencia 59/2008 que avaló la norma: [www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-T-2008-9606](https://www.boe.es/busca
Si te vas al final del documento, verás que 5 de los 12 magistrados del propio Tribunal Constitucional emitieron votos particulares afirmando rotundamente que la ley SÍ es inconstitucional porque quiebra el principio de igualdad y la presunción de inocencia.
Seguro que es un Bulo también.
No hace falta que me des las gracias por haber aprendido hoy una cosa nueva, yo soy así.
www.democrata.es/politica/congreso-y-senado/podemos-exige-al-gobierno-
www.immostarand.com/blog/podemos-y-sus-politicas-de-vivienda.html
Pero, según tú, se han quedado encasillados en la lucha por el feminismo.
Por lo que sea.
Por lo que sea.
De primero de fascismo: si haces que la gente sea pobre y se tenga que pelear por sobrevivir, no miran arriba y encima se pelean entre ellos, dándote combustible para señalar a enemigos.
Que a lo mejor si, oye. Cualquier cosa.
Que tendrán que decir las personas mayores que siguen en lucha y que han visto tiempos peores.
Lo curioso es que, una vez más, se avisó que discriminar podía producir que luego la gente discriminase! Flipa...
Ahora estánpasando lo que era evidente que iba a pasar y nos hacemos los sorprendidos. Maldito péndulo...
A ver, quién ha sido el sinvergüenza que ha dado derechos y visibilidad a los malditos gayers? Es que hay que joderse! Con lo bien que estaban en el armario y sin derecho alguno.
*El tercio de la población española que piense así , me puede comer el rabo.
Dos tercios de la población conecta con ....
Fatiga la nuestra con el retroceso de la sociedad.
Dónde está el informe?
Qué es esa consultoría?
Un folleto? Propaganda?