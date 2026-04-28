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Fatiga entre los más jóvenes: un tercio de la población desconecta del feminismo, la migración y los derechos LGTBIQ+

En torno a un tercio de la población española cree que se ha ido demasiado lejos en feminismo, presencia y aceptación de población de origen extranjero y derechos y visibilidad del colectivo LGTBI. Así se desprende del informe H/Orizontes presentado este martes, una iniciativa de la consultora H/Advisors, que analiza los retos y preocupaciones que impulsarán la agenda pública en España. Para la realización del informe se han efectuado 2.000 entrevistas a residentes a partir de 18 años de ámbito nacional, excluyendo Ceuta y Melilla.

| etiquetas: fatiga , jóvenes , desconexión , feminismo , migración , derechos
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48 comentarios
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Comentarios destacados:          
SVSRTZ #1 SVSRTZ
Un tercio de la población es de derechas, ya lo sabíamos.
6 K 101
#11 Comorr
#1 la palabra clave que se ve que no has entendidos es desconecta


#4 desde 2005 con leyes anticonstitucionales de guerra de sexo no es poco tiempo
6 K 14
CerdoJusticiero #20 CerdoJusticiero
#11 Bulo.

A ver si hacen un poco de limpieza por aquí.
4 K 18
DayOfTheTentacle #24 DayOfTheTentacle
#20 el bulo cual es?
2 K 30
CerdoJusticiero #30 CerdoJusticiero
#24 Leyes anticonstitucionales.

¿Te explico cómo se decide si una ley es o no 'inconstitucional'?
2 K 22
#33 Korsakov
#24 Que haya leyes anticonstitucionales.
2 K 8
DayOfTheTentacle #38 DayOfTheTentacle
#33 te refieres a la de discriminar por sexo? #33
2 K -1
#42 Korsakov
#38 #11 Ha dicho: "desde 2005 con leyes anticonstitucionales de guerra de sexo no es poco tiempo"
así que entiendo que sí y es un bulo como una catedral.
2 K 27
M.Rajoy. #34 M.Rajoy.
#11 #20 Casi nada .. si si bulo. Es un gran bulo

1. Vulneración del Artículo 14 (Principio de Igualdad)
2. Derecho Penal de Autor frente a Derecho Penal de Hecho
3. Presunción de culpabilidad o intención
4. Pérdida de la simetría procesal
5. Suspensión de derechos de patria potestad y regímenes de visitas con los hijos
6.Estigma social y consecuencias de las denuncias falsas o instrumentales
3 K 19
CerdoJusticiero #35 CerdoJusticiero
#34 Una ley es inconstitucional sí y sólo sí así lo dictamina el TC, que para eso está.

Dejad de demostrar analfabetismo funcional, por favor. Podéis decir que la ley es mala, discriminatoria, injusta, contraproducente... Y no pasa nada, porque son términos subjetivos. Pero tildarla de 'anticonstitucional' es sencillamente erróneo.
2 K 7
M.Rajoy. #46 M.Rajoy.
#35 Ah no pasa nada, genial. Nos quedaremos callados hasta que el constitucional se promuncie .

Te dejo el enlace oficial al BOE de la Sentencia 59/2008 que avaló la norma: [www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-T-2008-9606](https://www.boe.es/busca
Si te vas al final del documento, verás que 5 de los 12 magistrados del propio Tribunal Constitucional emitieron votos particulares afirmando rotundamente que la ley SÍ es inconstitucional porque quiebra el principio de igualdad y la presunción de inocencia.

Seguro que es un Bulo también.
0 K 10
CerdoJusticiero #48 CerdoJusticiero *
#46 Luego la ley es constitucional, como tu enlace demuestra, y decir que es inconstitucional es objetivamente falso.

No hace falta que me des las gracias por haber aprendido hoy una cosa nueva, yo soy así. :-)
0 K 12
#16 Juantxi *
#1 Es verdad, también se cansan de ir a votar, de la democracia y de respetar a los wueque, según ellos, son "diferentes". Si son de derechas, carecen de empatía y permanecen incapaces de responsabilizarse y comprometerse en acciones altruistas o humanitarias.
0 K 12
Chinchorro #9 Chinchorro
#6 Pero es que no estamos en USA.
4 K 73
carakola #12 carakola
#9 Y quien está diciendo eso. Yo digo que me parece que Podemos (referente de la izquierda en mi opinión) quedó atrapado en esa campaña. Y así nos va. Si hubiesen luchado por la vivienda como han luchado por el feminismo, otro gallo cantaría. En mi opinión. Se encasillaron , o les encasillaron, en ese papel.
1 K 29
Chinchorro #18 Chinchorro
#12 Ahm. Claro.

www.democrata.es/politica/congreso-y-senado/podemos-exige-al-gobierno-
www.immostarand.com/blog/podemos-y-sus-politicas-de-vivienda.html

Pero, según tú, se han quedado encasillados en la lucha por el feminismo.

Por lo que sea.
2 K 29
carakola #19 carakola
#18 Por lo que sea, no. No es la primera vez que discuto esto. Seguramente gran parte de la culpa es de los medios cloaqueros que querían presentarlos como una caricatura feminista. Pero otra parte de la culpa es suya por no combatir contra ese encasillamiento. Por lo que sea estaban muy cómodos con el.
1 K 29
Chinchorro #23 Chinchorro
#19 Por lo que sea, están proponiendo acciones reales a favor de una vivienda más asequible, y tú has elegido quedarte con el encasillamiento del feminismo.

Por lo que sea.
0 K 12
carakola #25 carakola *
#23 Creo que hablamos de historia a estas altura. En la actualidad los únicos que tendrían huevos de hacer algo por el problema de la vivienda son los de Podemos. Por buscar un punto en común aunque no nos pongamos de acuerdo en otros.
0 K 20
Chinchorro #27 Chinchorro
#25 Ajá. Y, aún así, has (repito) elegido pensar que están encasillados en lo del feminismo.
0 K 12
carakola #47 carakola
#27 Pues sí. Se ha dedicado mucho tiempo de discurso a ese tema en detrimento de otros, en un clima de asedio por parte de medios criminales como los de Ferreras o Inda y se les ha facilitado el trabajo. Pero repito que esto ya me parece historia, no actualidad.
0 K 20
M.Rajoy. #29 M.Rajoy.
#18 Si claro, políticas de vivienda para arruinar el pais.
0 K 10
Chinchorro #32 Chinchorro
#29 Gracias por tu opinión.
0 K 12
Macnulti_reencarnado #36 Macnulti_reencarnado
#12 Pudrimos es historia.
1 K 18
carakola #2 carakola
Centrarnos en la desigualdad de género mientras aumentaban otra desigualdades como la vivienda. Era la campaña de Hillary Clinton.
5 K 70
Chinchorro #3 Chinchorro *
#2 Si, porque todos sabemos que es del todo incompatible preocuparte por dos cosas a la vez.
12 K 165
carakola #6 carakola *
#3 No lo es. Pero las campañas USa son así. Recurrir a temas sociales concretos para tapar otras vergüenzas y no hablar de ellas. A Hillary y su "feminismo" me remito.
3 K 50
Andreham #15 Andreham
#3 No, pero es fácil: cuando no hay para comer, te centras en conseguir para comer.

De primero de fascismo: si haces que la gente sea pobre y se tenga que pelear por sobrevivir, no miran arriba y encima se pelean entre ellos, dándote combustible para señalar a enemigos.
0 K 8
Chinchorro #21 Chinchorro
#15 Pero si el partido que arenga el fascismo vota leyes que van en contra de los intereses de sus propios votantes... ? No sé, a ver, que entiendo que el nivel es justo, pero no veo a Vox diciendo "He votado en contra de la prórroga de alquiler por culpa de los.. ehms,.. gays transfeministas inmigrantes racializados". Y que su votante se lo crea.

Que a lo mejor si, oye. Cualquier cosa.
0 K 12
powernergia #39 powernergia
#15 Deberías dejar ese país fallido donde resides y venirte a España.
0 K 12
Macnulti_reencarnado #40 Macnulti_reencarnado
#15 eso que comentas, lo del hambre y (esto lo añado yo), la represión, es inherente a las dictaduras comunistas.
0 K 8
zhensydow #4 zhensydow
Fatiga de los más jovenes. Poco nos aguantan las nuevas generaciones.

Que tendrán que decir las personas mayores que siguen en lucha y que han visto tiempos peores.
2 K 42
DayOfTheTentacle #26 DayOfTheTentacle
Cosas como el apoyo a juana rivals han hecho mucho daño a la vausa.
3 K 40
DayOfTheTentacle #22 DayOfTheTentacle
A la mayoría de hombres lo de "el violador eres tú" no le ha gustado. O el "todos somos iguales pero ellas tienen más derechos" tampoco... o el "por el mismo delito diferentes penas según el sexo" tampoco.

Lo curioso es que, una vez más, se avisó que discriminar podía producir que luego la gente discriminase! Flipa...


Ahora estánpasando lo que era evidente que iba a pasar y nos hacemos los sorprendidos. Maldito péndulo...
3 K 40
powernergia #43 powernergia *
#22 Claro, se ha ido "demasiado lejos" aunque el problema siga sin solucionarse, y con gays y negros lo mismo, el fascismo copando redes nada tiene que ver.
0 K 12
DayOfTheTentacle #45 DayOfTheTentacle
#43 no te sigo... explícate porfi.
0 K 9
#10 Leon_Bocanegra *
En torno a un tercio de la población española cree que se ha ido demasiado lejos en feminismo, presencia y aceptación de población de origen extranjero y derechos y visibilidad del colectivo LGTBI. *


A ver, quién ha sido el sinvergüenza que ha dado derechos y visibilidad a los malditos gayers? Es que hay que joderse! Con lo bien que estaban en el armario y sin derecho alguno.


*El tercio de la población española que piense así , me puede comer el rabo.
3 K 38
Macnulti_reencarnado #41 Macnulti_reencarnado
#10 te veo necesitado. Has valorado pagar?
0 K 8
#44 Leon_Bocanegra
#41 bueeeeeno
0 K 15
Gotsel #5 Gotsel
Todos fascistas.
2 K 33
#17 Marisadoro *
Titular alternativo....
Dos tercios de la población conecta con ....
1 K 30
tarkovsky #13 tarkovsky
Tanto Tiktok y tanto scroll infinito cuajado de basura se iban a acabar notando... No sorprende en absoluto.
1 K 22
zhensydow #7 zhensydow
No desconectan de estos temas. Se ponen en contra.

Fatiga la nuestra con el retroceso de la sociedad.
1 K 18
txutxo #8 txutxo
Todos nos hemos empachado alguna vez.
1 K 15
treu #14 treu
pero la táctica es parecida.
0 K 9
#28 Usuario22
“Así se desprende del informe H/Orizontes presentado este martes, una iniciativa de la consultora H/Advisors”

Dónde está el informe?
Qué es esa consultoría?
Un folleto? Propaganda?
0 K 6
Chinchorro #31 Chinchorro
#28 A ver, que es una "noticia" de el mundo, las probabilidades de que estemos debatiendo sobre algo que no es real son elevadas :troll:
1 K 32

menéame