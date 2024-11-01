edición general
Fascio contra prensa

Están pasando cosas preocupantes con la prensa. Todos los gobiernos de todos los países y en todo tiempo censuraron a periodistas, asfixiaron económicamente a medios no afines, reencauzaron posiciones editoriales a golpe de chantaje publicitario, amenazaron sotto voce a periodistas díscolos e incluso exigieron y forzaron sus despidos, atacaron la libertad de información con todas las sutiles armas que te concede el poder. Pero, coño, aunque fuera un poco, disimulaban.

¿Para qué disimular? no les hace falta,se sienten impunes y respaldados por ciertos partidos que no solo consienten sino que respaldan esa clase de prensa.
rogerius
#1 La financian con dineros públicos en abundancia, riegan con largueza el huerto de la mentira y la falacia porque solo de ese modo, mediante la manipulación de la opinión pública, puede la derecha sostener un discurso vacío cuyo único sentido es defender los intereses y privilegios de unos pocos, los dueños del cortijo —que diría Villaroya.

¡Despertad, votantes de derechas! ¡Sólo si sois dueños de un banco o de una multinacional os conviene votar derecha!
