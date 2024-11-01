Un fármaco antiparasitario promueve la quimiosensibilidad en el cáncer de esófago

Científicos de diversos centros chinos han establecido el potencial terapéutico del mebendazol en el carcinoma esofágico de células escamosas. En ratones portadores de tumores derivados de pacientes, la monoterapia con este fármaco redujo el peso tumoral; esta reducción fue aún mayor con la adición de oxaliplatino. La eficacia de la terapia combinada fue superior a la de cualquiera de las dos monoterapias, lo que indica sinergia y una mayor quimiosensibilidad, según afirma Zigang Dong, investigador de la Universidad de Zhengzhou y codirector...