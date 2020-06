Las farmacéuticas seguirán explotando la sangre azul de estos fósiles vivientes

La principal entidad de EE.UU dedicada a la recopilación de datos farmacéuticos, la US Pharmacopeia (USP), ha decidido no homologar la alternativa sintética a la sangre de cangrejo herradura en la misma categoría. La decisión desincentiva a la industria farmacéutica para dejar de depender de las pruebas con animales. Algunas compañías promueven alternativas sintéticas y consideran que estas alternativas son totalmente seguras. Advierten que decisiones como las de la USP no hacen más que frenar las nuevas terapias libres de explotación animal.