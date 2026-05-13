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Fapas advierte que perros asilvestrados están sustituyendo al lobo en Asturias
El fondo rebaja la cifra de manadas defendida por el Principado y destaca la dificultad de distinguir los ataques al ganado de las dos especies
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Arzak_
Indudablemente en Asturias la culpa siempre será del lobo.
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