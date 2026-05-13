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Fapas advierte que perros asilvestrados están sustituyendo al lobo en Asturias

Fapas advierte que perros asilvestrados están sustituyendo al lobo en Asturias

El fondo rebaja la cifra de manadas defendida por el Principado y destaca la dificultad de distinguir los ataques al ganado de las dos especies

| etiquetas: fapas , lobo , perro , perro asilvestrado , ataques , ganaderos , ganado , asturias
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Arzak_ #1 Arzak_
Indudablemente en Asturias la culpa siempre será del lobo. 8-D
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menéame