edición general
1 meneos
7 clics

Fanzines, periodismo y comunidad

“Estamos en un punto de colapso absoluto porque la inteligencia artificial cambia la relación con la información radicalmente”

| etiquetas: inteligencia artificial , ia , periodismo
1 0 0 K 16 tecnología
sin comentarios
1 0 0 K 16 tecnología

menéame