Fantasmas de España: paisajes, memoria y la Guerra Civil Española (podcast) [EN]

La Guerra Civil Española sigue marcando la identidad, la política y la memoria, pero gran parte de su legado sigue siendo objeto de controversia, permanece oculto o no se menciona. Me acompaña el escritor e historiador Nick Lloyd, cuya larga relación con España y su profundo compromiso con el legado de la guerra se reflejan en su impactante libro Travels Through the Spanish Civil War (Viajes por la Guerra Civil Española). En lugar de ofrecer un relato histórico tradicional, Nick recorre los lugares donde se libró y se recuerda la guerra, desde