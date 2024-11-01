El fantasma de 2007 planea sobre el 'ladrillo': la compraventa de viviendas se acerca en 2025 a las cifras previas al estallido de la 'burbuja'

El fantasma de una nueva burbuja planea sobre el sector inmobiliario en un contexto de precios máximos y compraventas disparadas. El último dato de transacciones inmobiliarias del INE de noviembre de 2025 ha reflejado un repunte del 7,8% respecto al mismo mes de 2024, hasta un total de 58.546 operaciones, su mayor cifra mensual para el undécimo mes del año desde el inicio de la serie en 2007. En un contexto de fuertes subidas del precio de la vivienda y una financiación accesible, los principales portales inmobiliarios anticipan que el pasado
Ahora es un problema de exceso de demanda y poca oferta, muchas operaciones se hacen sin hipoteca como un producto financiero más.
Mientras no se regule el mercado a base de BOE y no se saque la vivienda del circuito de productos financieros y especuladores esto no va a mejorar y hay muchos interesados en que no mejore.
Y El BCE alerta de la crisis de vivienda en España: los precios están un 70% más inflados que en Europa www.vozpopuli.com/economia/el-bce-alerta-de-la-crisis-de-vivienda-en-e