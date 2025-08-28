edición general
5 meneos
24 clics
La fantasía estadounidense frente a la hegemonía china: geopolítica de los minerales críticos

La fantasía estadounidense frente a la hegemonía china: geopolítica de los minerales críticos

EE.UU. quiere ganar la guerra tecnológica con recursos propios. La estrategia de reducción de riesgos de la UE es más cautelosa. Ambas podrían estar condenadas al fracaso: el dominio chino en minerales críticos es enorme: controla en promedio dos tercios de la producción o refinado de los principales minerales críticos (litio, grafito, cobalto, níquel, cobre) y más del 90% de tierras raras; en 2023 el 94% de las importaciones de tierras raras de la UE venía de China, Malasia y Rusia. Una política realista debe combinar resiliencia y asimetría.

| etiquetas: ee.uu. , china , ue , mineral crítico , tierras raras , minería , mina , geopolítica
5 0 0 K 65 actualidad
5 comentarios
5 0 0 K 65 actualidad
Supercinexin #1 Supercinexin
La solución es más guerra y joder bien a China por todos los lados posibles. En eso están ahora mismo.
2 K 48
Asimismov #2 Asimismov *
#1 En eso están ahora mismo.
Un primer paso contra China es lsrael desde donde se puede controlar el canal de Suez el Bósforo y el estrecho de Ormuz.
Un segundo paso es la Federación Rusa que corta el paso occidental por tierra a China.
Un tercer paso es Irán y el Caspio.
Por mar es imposible que los lluesei venzan y ocupen China y sus recursos.
2 K 48
Supercinexin #5 Supercinexin
#2 Hace tiempo leí nosedonde, un medio estadounidense creo recordar, un buen artículo que explicaba exactamente eso que acabas de decir. Los USA tienen identificados esos "puntos de presión" creo que les llamaban para el comercio mundial y su objetivo es controlarlos completamente para poder abrir y cerrar los grifos según les convenga. Que ésta región se porta mal: cerramos Panamá y les jodemos. Que esta otra región no hace lo que les hemos dicho que hagan: cerramos Suez y les jodemos. Y así todo.
0 K 16
alpoza #3 alpoza
Yo creo que tierras raras tiene que haber en muchos más sitios del planeta, lo que pasa es que hasta ahora (y ahora) es más barato comprárselas a los Chinos que extraerlo y refinarlo. En caso de guerra, comercial de momento, los bandos tendrán que empezar en pensar en ser autosuficientes. China tiene una economía planificada a años vista y llevan tiempo con esa tarea con, parece ser, buenos resultados. USA puede empezar a hacerlo, pero le va a costar algunos dólares y sus empresas movidas por…   » ver todo el comentario
1 K 33
Dragstat #4 Dragstat *
#3 "China tiene una economía planificada a años vista"

Esta es la base de todo, los Chinos han construido una superpotencia poco a poco pensando en el conjunto a largo plazo, justo lo que el capitalismo no es capaz de hacer porque el sistema se basa en maximizar el beneficio de forma inmediata e individual a toda costa. Parece muy claro que Occidente ya perdió la guerra pero todavía no se ha dado cuenta y da coletazos intentando mantener un sistema obsoleto. Curiosamente la mayor…   » ver todo el comentario
1 K 32

menéame