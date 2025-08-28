La fantasía estadounidense frente a la hegemonía china: geopolítica de los minerales críticos

EE.UU. quiere ganar la guerra tecnológica con recursos propios. La estrategia de reducción de riesgos de la UE es más cautelosa. Ambas podrían estar condenadas al fracaso: el dominio chino en minerales críticos es enorme: controla en promedio dos tercios de la producción o refinado de los principales minerales críticos (litio, grafito, cobalto, níquel, cobre) y más del 90% de tierras raras; en 2023 el 94% de las importaciones de tierras raras de la UE venía de China, Malasia y Rusia. Una política realista debe combinar resiliencia y asimetría.
| etiquetas: ee.uu. , china , ue , mineral crítico , tierras raras , minería , mina , geopolítica
Un primer paso contra China es lsrael desde donde se puede controlar el canal de Suez el Bósforo y el estrecho de Ormuz.
Un segundo paso es la Federación Rusa que corta el paso occidental por tierra a China.
Un tercer paso es Irán y el Caspio.
Por mar es imposible que los lluesei venzan y ocupen China y sus recursos.
Esta es la base de todo, los Chinos han construido una superpotencia poco a poco pensando en el conjunto a largo plazo, justo lo que el capitalismo no es capaz de hacer porque el sistema se basa en maximizar el beneficio de forma inmediata e individual a toda costa. Parece muy claro que Occidente ya perdió la guerra pero todavía no se ha dado cuenta y da coletazos intentando mantener un sistema obsoleto. Curiosamente la mayor… » ver todo el comentario