La fantasía estadounidense frente a la hegemonía china: geopolítica de los minerales críticos

EE.UU. quiere ganar la guerra tecnológica con recursos propios. La estrategia de reducción de riesgos de la UE es más cautelosa. Ambas podrían estar condenadas al fracaso: el dominio chino en minerales críticos es enorme: controla en promedio dos tercios de la producción o refinado de los principales minerales críticos (litio, grafito, cobalto, níquel, cobre) y más del 90% de tierras raras; en 2023 el 94% de las importaciones de tierras raras de la UE venía de China, Malasia y Rusia. Una política realista debe combinar resiliencia y asimetría.