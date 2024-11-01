Familias piden cambiar la normativa de los vestuarios de las piscinas municipales de Burgos

Muestran su rechazo a que los niños y niñas a partir de los seis años deban entrar solos en los vestuarios correspondientes a su sexo por cuestiones de seguridad y autonomía. Piden aumentar la edad de acompañamiento y que sean los padres quienes decidan hasta cuando entrar con ellos y crear vestuarios familiares. Por otro lado, hay una cuestión «objetiva» que se centra en saber «a qué está capacitado un niño de esas edades si tuviera que enfrenarse a una situación de peligro con una invasión de su intimidad».