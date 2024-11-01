edición general
Familias piden cambiar la normativa de los vestuarios de las piscinas municipales de Burgos

Muestran su rechazo a que los niños y niñas a partir de los seis años deban entrar solos en los vestuarios correspondientes a su sexo por cuestiones de seguridad y autonomía. Piden aumentar la edad de acompañamiento y que sean los padres quienes decidan hasta cuando entrar con ellos y crear vestuarios familiares. Por otro lado, hay una cuestión «objetiva» que se centra en saber «a qué está capacitado un niño de esas edades si tuviera que enfrenarse a una situación de peligro con una invasión de su intimidad».

Mala #1 Mala
Esto ocurre practicamente en todas las piscinas municipales. Mi hijo acude a la piscina municipal de nuestra ciudad con mi nieta de seis años. Tiene que utilizar el vestuario de hombres, en ell que no existen cabinas cerradas. (Ignoro si en el de mujeres tampoco existen). Tiene que vestirla en el WC, con lo que conlleva el movimiento de ropas... en cuestión de higiene, amen de que mi nieta tenga que desenvolverse entre señores en deshabillé.
OdaAl #2 OdaAl *
Es un problema que las niñas o niños, independientemente de su sexo no puedan entrar al vestuario de su madre o de su padre.

Eso sí, hasta cierta edad, no va a entrar un "niño" de 14 años al vestuario femenino con su madre.

#1 me encuentro en un caso similar
