Las familias huyen de Gaza antes de la ofensiva israelí ampliada
Hoy, columnas de humo se elevaron sobre Gaza mientras Israel se preparaba para una ofensiva ampliada en el territorio, advirtiendo que la Ciudad de Gaza podría enfrentar destrucción en los próximos días.
gaza
,
conflicto
,
medio oriente
#1
Trifasico
*
Y seguimos con los eufemismos, esta vez toca "ofensiva"...
1
K
26
#2
chochis
#1
Las familias se ven obligadas a huir de Gaza antes de la limpieza étnica israelí ampliada para cometer otro crimen de guerra.
0
K
11
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
