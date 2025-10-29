·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7601
clics
Trump se desorienta en acto oficial en Tokio y primera ministra de Japón acude en su ayuda
11138
clics
Carteles de cine africanos que de tan malos, son buenos [eng]
5281
clics
Ya sabemos lo que hizo Mazón
6253
clics
It’s the inequality, stupid (Es la desigualdad, imbécil)
5026
clics
Indignación tras las nuevas revelaciones de lo que hizo Mazón el día de la DANA: "Versióndefintivaestasí.pdf"
más votadas
435
Los países africanos sustituyen la red bancaria Swift por la china
448
Israel bombardea Gaza de norte a sur tras acusar a Hamás de violar la tregua y orden de Netanyahu de responder con 'ataques contundentes'
285
Netanyahu ordena “bombardeos contundentes” en Gaza después de acusar a Hamás de violar el acuerdo
266
LaLiga pide el bloqueo de IPs a nivel europeo y que las VPN estén obligadas a identificar al usuario
358
La Generalitat Valenciana elimina las ayudas a los agricultores afectados por la DANA
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
25
meneos
59
clics
Familiares de las víctimas gritan “asesino”, “cobarde” y “fuera” a Mazón en el inicio del homenaje
Los Reyes y Sánchez saludan sin el presidente de la Generalitat valenciana a los allegados antes del funeral de Estado.
|
etiquetas
:
mazón
,
cobarde
,
asesino
,
funeral
,
dana
20
5
2
K
217
politica
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
20
5
2
K
217
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Peybol
Y después...mayoría absoluta, menos sanidad y más muertos.
Es lo que tiene elegir a asesinos, que asesinan.
6
K
83
#6
YSiguesLeyendo
Duplicada:
www.meneame.net/story/gritos-mazon-dimision-exterior-funeral-estado
1
K
38
#7
El_dinero_no_es_de_nadie
#0
duplicada
www.meneame.net/story/gritos-mazon-dimision-exterior-funeral-estado
0
K
18
#5
Un_señor_de_Cuenca
Se habrá ido a su casa riéndose para sus adentros y con el bolsillo bien calentito, que ya viene la paga.
1
K
16
#4
Sandman
Puff...
xcancel.com/rtvenoticias/status/1983580465714925685#m
0
K
13
#3
makinavaja
No se podía esperar....
0
K
12
#2
TonyStark
poco le han dicho para lo que se merece
0
K
11
#9
oceanon3d
*
El T5, en el programa que lleva Prats sobre este acto, una tertuliana derechuza (no se como se llama esa pedazo de mierd*) dando el cante con Perro Xcanches, la AEMET y toda la ristra de basura de la caverna. Hasta señalando victimas buenas y malas.
Para darle una patada a la tele de tanto asco vomitivo ... otro programa de la productora de Ana Rosa vendiendo odio y mentiras.
0
K
9
#8
frankye
*
Y mañana, en los medios afines, aparecerá que los familiares que lo han increpado están todos comprados, que son un grupo de izquierdistas radicales independentistas y que han venido en autobuses pagados con dinero publico. PP gestionando.
0
K
8
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Es lo que tiene elegir a asesinos, que asesinan.
Para darle una patada a la tele de tanto asco vomitivo ... otro programa de la productora de Ana Rosa vendiendo odio y mentiras.