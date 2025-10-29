edición general
Familiares de las víctimas gritan “asesino”, “cobarde” y “fuera” a Mazón en el inicio del homenaje

Los Reyes y Sánchez saludan sin el presidente de la Generalitat valenciana a los allegados antes del funeral de Estado.

Peybol #1 Peybol
Y después...mayoría absoluta, menos sanidad y más muertos.
Es lo que tiene elegir a asesinos, que asesinan.
6 K 83
Un_señor_de_Cuenca #5 Un_señor_de_Cuenca
Se habrá ido a su casa riéndose para sus adentros y con el bolsillo bien calentito, que ya viene la paga.
1 K 16
makinavaja #3 makinavaja
No se podía esperar.... :-D
0 K 12
TonyStark #2 TonyStark
poco le han dicho para lo que se merece
0 K 11
oceanon3d #9 oceanon3d *
El T5, en el programa que lleva Prats sobre este acto, una tertuliana derechuza (no se como se llama esa pedazo de mierd*) dando el cante con Perro Xcanches, la AEMET y toda la ristra de basura de la caverna. Hasta señalando victimas buenas y malas.

Para darle una patada a la tele de tanto asco vomitivo ... otro programa de la productora de Ana Rosa vendiendo odio y mentiras.
0 K 9
#8 frankye *
Y mañana, en los medios afines, aparecerá que los familiares que lo han increpado están todos comprados, que son un grupo de izquierdistas radicales independentistas y que han venido en autobuses pagados con dinero publico. PP gestionando.
0 K 8

