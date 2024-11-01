edición general
Familiares de rehenes se manifiestan frente a la residencia de Netanyahu en vísperas del Año Nuevo Judío

Cientos de personas se han manifestado este lunes en vísperas del Año Nuevo Judío frente a la residencia...

azathothruna #1 azathothruna
Y no dicen nada sobre lo que sus "valientes" soldaditos hacen, dizque para salvar a sus familiares
#antesgoyimquegenocida
Por favor, viralicen este hashtag
