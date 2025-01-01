La familia Trump amasó una fortuna de $3,400 millones durante las dos presidencias, según un informe

La revista The New Yorker informó que Trump y su familia se habían embolsado unos 3.400 millones de dólares gracias a sus dos mandatos como presidente. El recuento incluye los beneficios de las criptomonedas, la mercancía del presidente con la marca MAGA y su propiedad de Mar-a-Lago, Florida. El medio estimó que, gracias a las dos presidencias de Trump, la familia ha ganado 2.370 millones de dólares de la criptomoneda; 339,6 millones de dólares de empresas financieras; 270,8 millones de dólares de la hospitalidad…