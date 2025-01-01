edición general
La familia Trump amasó una fortuna de $3,400 millones durante las dos presidencias, según un informe

La revista The New Yorker informó que Trump y su familia se habían embolsado unos 3.400 millones de dólares gracias a sus dos mandatos como presidente. El recuento incluye los beneficios de las criptomonedas, la mercancía del presidente con la marca MAGA y su propiedad de Mar-a-Lago, Florida. El medio estimó que, gracias a las dos presidencias de Trump, la familia ha ganado 2.370 millones de dólares de la criptomoneda; 339,6 millones de dólares de empresas financieras; 270,8 millones de dólares de la hospitalidad…

| etiquetas: familia , trump , dinero , riqueza , presidente
6 comentarios
Cehona #1 Cehona
Y todo en corto.
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
#1 mucho con merchandaising made in China a rednecks sin olvidar las criptomonedas a comedoritos
pepel #2 pepel
Le resulta más rentable la presidencia USA que la cadena hotelera.
karakol #4 karakol
Sí que pagan bien en ese curro.
ChatGPT #6 ChatGPT
Y estros políticos son unos aficionados en comparación xD
#5 sarri
The art of the deal :troll:
