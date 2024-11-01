edición general
La familia de Gaza destrozada por francotiradores de las FDI de Chicago y Múnich [ENG]

Una investigación de cinco meses revela cómo cuatro miembros de una familia fueron asesinados a tiros en un solo día y destaca un patrón en el que las tropas israelíes atacan a civiles desarmados. […] “Piensan: ‘No creo que me disparen porque llevo ropa de civil y no llevo un arma, pero se equivocan’”, dijo Raab, quien se especializó en biología en la Universidad de Illinois antes de unirse a las Fuerzas de Defensa de Israel. “Para eso están los francotiradores”.

Mangione #1 Mangione
Seguro que esto no tendrá el espacio en las noticias ni en el discurso político que ha tenido lo de Kirk... :-(
#2 casicasi
Has subido la traducción española:

www.meneame.net/story/rastreando-francotiradores-fantasma-como-unidad-

No sé qué dicen las normas respecto a duplicaciones.
#3 manuelnw *
#2 No sé … Esta se subió antes, pero he votado la tuya también. Con que suba una al menos a portada, lo importante es que se sepa.

El titular del diario sí que parece un poco más sensacionalista con lo de “fantasma”. Parece dar a entender que fuesen unos francotiradores en concreto que se han pasado de la raya, cuando se trata de una investigación de meses en la que sale a la luz que así es básicamente como actúan los francotiradores de las FDI.
