La familia de Gaza destrozada por francotiradores de las FDI de Chicago y Múnich [ENG]

Una investigación de cinco meses revela cómo cuatro miembros de una familia fueron asesinados a tiros en un solo día y destaca un patrón en el que las tropas israelíes atacan a civiles desarmados. […] “Piensan: ‘No creo que me disparen porque llevo ropa de civil y no llevo un arma, pero se equivocan’”, dijo Raab, quien se especializó en biología en la Universidad de Illinois antes de unirse a las Fuerzas de Defensa de Israel. “Para eso están los francotiradores”.