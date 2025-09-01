edición general
La familia catalana detrás del rescate y modernización de la Casa Batlló: "Nos trataron de locos"

"En 1993, mi abuelo intentó restaurar el edificio, pero cuando empezaron a hacer presupuestos, las cantidades eran ingentes. La Casa Batlló había sido construida de una manera muy compleja arquitectónicamente, lo que hacía que las partidas de restauración fueran enormes". La envergadura del proyecto de restauración era tal que inicialmente la familia consideró ponerla a la venta. "Chupa Chups estaba en un momento de expansión internacional muy grande, con unas necesidades de caja tremendas, y la restauración suponía un agujero...

Himnotic
Otro día, que se hable del plástico que envuelve el chupachups, fijo que les tendrían que dar otro premio también, que agarre tiene el jodio…
Bravo por esa gestión patrimonial antes de que se echase a perder, vale la pena visitarla
Pertinax
#1 Me ha parecido interesante, al margen de quién o cómo se gestione, el inmenso pastizal que mueven estos edificios modernistas de Barcelona, de que este quizás sea el máximo exponente.

Tuve una novieta que trabajaba en una agencia de viajes en La Pedrera, que está muy cerca, y donde entraba enchufao, y sinceramente, el trasiego es espectacular. Insufrible diría.
