Una vecina acoge a la familia con 6 niños que dormía en la calle tras no aceptar la plaza en un albergue

El ayuntamiento consiguió plaza a la familia, pero las niñas menores de edad se negaron a dormir al lado de adultos desconocidos y los padres rechazaron temiendo por su seguridad.

#3 Toponotomalasuerte
El fracaso como estado siendo noticia.
Dragstat #5 Dragstat
No se que oferta de trabajo falsa tenían sobre la mesa pero ya debía de ser buena para dejarlo todo en Perú y aspirar a encontrar alojamiento en Valencia según está el panorama, imagino que no lo pensaron. Los albergues deben de estar hasta los topes.
Connect #1 Connect
Esperemos que haya hecho la acogida mirando mucho los temas legales. Porque con menores es familia vulnerable y si por lo que sea hay mala convivencia, le costará dios y ayuda echarlos de esa casa.


Sabe mal pero las cosas ahora son distintas de hace unos años. Te despistas y te metes en un tremendo lío judicial con el coste económico y en dinero que es eso.
MoussaZy #4 MoussaZy
#1 Eso siempre ha sido así, al igual que siempre habrá gente dispuesta a ayudar a los demás.
Asimismov #6 Asimismov
#1 ninguna buena acción sin castigo. A eso hemos llegado.
eaglesight1 #2 eaglesight1 *
¿Y pensaban estar más seguras en la calle?. Está clara la manipulación de los padres.
