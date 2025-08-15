·
8
meneos
79
clics
Una vecina acoge a la familia con 6 niños que dormía en la calle tras no aceptar la plaza en un albergue
El ayuntamiento consiguió plaza a la familia, pero las niñas menores de edad se negaron a dormir al lado de adultos desconocidos y los padres rechazaron temiendo por su seguridad.
|
etiquetas:
:
valència
,
familia
,
calle
,
albergue
7
1
0
K
81
actualidad
6 comentarios
#3
Toponotomalasuerte
El fracaso como estado siendo noticia.
1
K
22
#5
Dragstat
No se que oferta de trabajo falsa tenían sobre la mesa pero ya debía de ser buena para dejarlo todo en Perú y aspirar a encontrar alojamiento en Valencia según está el panorama, imagino que no lo pensaron. Los albergues deben de estar hasta los topes.
0
K
20
#1
Connect
Esperemos que haya hecho la acogida mirando mucho los temas legales. Porque con menores es familia vulnerable y si por lo que sea hay mala convivencia, le costará dios y ayuda echarlos de esa casa.
Sabe mal pero las cosas ahora son distintas de hace unos años. Te despistas y te metes en un tremendo lío judicial con el coste económico y en dinero que es eso.
0
K
13
#4
MoussaZy
#1
Eso siempre ha sido así, al igual que siempre habrá gente dispuesta a ayudar a los demás.
1
K
22
#6
Asimismov
#1
ninguna buena acción sin castigo. A eso hemos llegado.
0
K
12
#2
eaglesight1
*
¿Y pensaban estar más seguras en la calle?. Está clara la manipulación de los padres.
1
K
-1
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
