e Faltan meses para GTA 6, pero Rockstar acaba de convertir a los jugadores de GTA Online en creadores oficiales de misiones, y el debut es nostálgico

GTA Online lleva más de una década siendo uno de los modos multijugador más populares en los últimos 15 años. Después de tanto tiempo, Rockstar ha decidido que ya es hora de darle la capacidad a los jugadores de crear misiones todavía más sofisticadas. Desde ayer 28 de abril, Rockstar ha dado un paso más con el Mission Creator, una herramienta integrada en el juego que permite a cualquier jugador diseñar, publicar y compartir sus propias misiones dentro de GTA Online.
