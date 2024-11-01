edición general
Faltan datos sobre salud mental infantil: una ‘app’ para llenar la laguna y mejorar la prevención

En la Universitat de les Illes Balears (UIB), varios expertos integrados en un equipo multidisciplinar estamos trabajando para llenar ese vacío con el proyecto GrowinApp. Tiene un objetivo claro: mejorar la comprensión y la prevención de los problemas de salud psicológica infantil a partir de datos reales obtenidos en contextos cotidianos. A través de la app, familias y profesionales pueden participar en estudios longitudinales (realizados con un mismo grupo de personas a lo largo del tiempo) que ayudan a detectar factores de riesgo.

#1 Katos
La. Principal causa son los móviles y vamos a hacer una app para evitarlo
