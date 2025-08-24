edición general
La falta de educación en incendios forestales también pasa factura: “Hay que implicar a la población, explicarles qué pueden hacer y qué no”

Durante los recientes incendios en España, que se han cebado especialmente con Castilla y León y Galicia, se ha podido observar una imagen común en diferentes localidades: la de numerosos vecinos y vecinas que contemplaban impotentes cómo el fuego destruía sus pueblos y sus cultivos o animales sin poder intervenir. Y es que, por motivos de seguridad, en emergencias de tal magnitud las autoridades prohíben tanto acercarse como colaborar en las tareas de extinción, ya que el riesgo para las personas sin formación es muy elevado.

La gente que vive en el pueblo sabe lo que hacer o lo que no. Sino pregúntaselo a la comunidad de montes. Saben a la perfección que el monte es negocio redondo plantando eucaliptos y pinos para la celulosa, aún que llenen el entorno de toxo y malas hierbas, que arden como paja y empobrecen la tierra. A los que no habéis visto un árbol en la vida, un castañal, por poner un ejemplo, su entorno es más limpio, sin apenas matorrales y la tierra que lo rodea en más rica en nutrientes, por ese motivo,…   » ver todo el comentario
Por favor, meneantes, votad negativo. No puede ser que se de visibilidad a una noticia que pone el foco y responsabilidad del problema, aunque sea parcialmente, en la gente que ha prendido fuego al monte. ¡¡Que la responsabilidad es 100% del PP!! hostias coño ya...
#1 El culpable del incendio es del que lo prende pero de que se convierta en un gran incendio y de que no haya medios para apagarlo es del que gestiona.
Ya se están pasando con la cantinela de la culpa es de los vecinos, que si no limpian el monte, que si no saben apagar fuegos, que si los perros chatos.

Aumento de temperaturas, cambio en los regímenes de lluvias que dejan el monte como un polvorín, 3/4 partes de lo quemado es de gestión pública, la prevención y extinción en manos de las comunidades autónomas, pero la culpa es del abuelo que no se va a un monte perdido con una guadaña y un carro de vacas para desbrozar, o por no vender algo…   » ver todo el comentario
