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El falso muerto en una piscina pública que ha provocado la gran enemistad entre la concejala de Deportes de Almeida y una edil del PSOE

El falso muerto en una piscina pública que ha provocado la gran enemistad entre la concejala de Deportes de Almeida y una edil del PSOE

Sonia Cea lleva meses sin responder a la portavoz del PSOE, María Caso, en la comisión de deportes. La polémica sobre el resultado de dos ahogamientos rompió la relación entre ellas.

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