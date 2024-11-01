Un falso Jason Momoa estafa casi 600.000 euros a una viuda de Reino Unido: usó IA para hacerle creer que le estaba construyendo una mansión

Una mujer británica ha perdido medio millón de libras (unos 570.000 euros) en un caso de estafa sentimental, perpetrada por un delincuente que se hizo pasar por el actor Jason Momoa y que logró engañar a la mujer, viuda, haciéndola creer que se había enamorado de ella. El estafador le envió vídeos hechos con inteligencia artificial en los que le pedía dinero afirmando que usaría el dinero para construir la casa de sus sueños (de ambos) en Hawái. La mujer vendió su casa en Cambridgeshire y transfirió el dinero de la venta...