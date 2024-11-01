Falsas entrevistas e indefensión: el premium de las fake news

El escritor y profesor universitario aragonés, Santiago Gascón, relata su desazón tras la publicación de dos entrevistas, en La Razón y Semana, que jamás le hicieron pero que comprometen su reputación y la de la Universidad de Zaragoza. Escritor, guionista, profesor universitario, y siempre dispuesto a colaborar con medios de comunicación, asociaciones e iniciativas culturales, o en la divulgación académica con talante humilde y empático, (y también colaborador esporádico de este medio), el aragonés Santiago Gascón, se ve en la obligación de sa
En La Razón publican una entrevista fake sacando de contexto declaraciones de 2012 de este profesor y le otorgan una supuesta especialidad en "felicidad" (telita marinera).
Pero es que luego Semana pilla la misma entrevista fake y cocina otra presunta entrevista casi calcada y también falsa, claro.
Pa' flipar con la prensa seria.