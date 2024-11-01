Falsas entrevistas e indefensión: el premium de las fake news

El escritor y profesor universitario aragonés, Santiago Gascón, relata su desazón tras la publicación de dos entrevistas, en La Razón y Semana, que jamás le hicieron pero que comprometen su reputación y la de la Universidad de Zaragoza. Escritor, guionista, profesor universitario, y siempre dispuesto a colaborar con medios de comunicación, asociaciones e iniciativas culturales, o en la divulgación académica con talante humilde y empático, (y también colaborador esporádico de este medio), el aragonés Santiago Gascón, se ve en la obligación de sa