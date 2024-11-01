Falleció Ángel Torres Quesada, el panadero que se convirtió en A. Thorkent para la gran saga de la ciencia-ficción española

Ángel Torres Quesada (Cádiz, 1940) falleció el pasado 30 de noviembre, a la edad de 85 años, en la ciudad que le vio nacer y en la que desarrolló toda su vida, incluida su fecunda obra literaria: más de 150 novelas que hicieron de él un pionero de la ciencia-ficción andaluza y uno de los autores más prolíficos de las letras sureñas. Conocido por muchos como Ángel el Pastelero por su profesión –venía de una familia de tradición panadera–, supo pasar de las novelitas de kiosco a una literatura de mayor ambición al tiempo que las ficciones...